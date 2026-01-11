Laits infantiles Nestlé rappelés dans 50 pays : l’Algérie est-elle touchée ?

Le géant suisse de l’agroalimentaire Nestlé traverse une période délicate. Un rappel préventif et volontaire de lots de laits pour bébé s’étend désormais à plus de cinquante pays, après un premier signalement en Europe.

De l’Allemagne à la Suède, jusqu’à la Chine et le Brésil, la mesure vise à protéger les nourrissons d’une exposition potentielle à une substance bactérienne, détectée chez un fournisseur.

Si l’ampleur du rappel alarme certains consommateurs et bouscule les marchés, Nestlé Algérie rassure aucun produit concerné n’a été importé sur le territoire national.

Rappel de laits infantiles : un geste préventif à l’échelle mondiale

Le rappel initial, limité à quelques marchés européens, a rapidement pris de l’ampleur. Le groupe suisse a coordonné cette extension avec les autorités locales afin de respecter les procédures nationales.

À l’origine de cette mesure, la présence potentielle de céréulide, une substance produite par la bactérie Bacillus cereus, détectée chez un fournisseur. Nestlé précise que la quantité identifiée reste « infime » et que l’action est purement préventive.

Les autorités n’ont signalé jusqu’à présent aucun cas de maladie lié aux produits rappelés, même si les risques théoriques incluent des troubles digestifs tels que diarrhées ou vomissements.

Lait pour bébé Nestlé : l’Algérie n’est pas concernée par l’alerte mondiale

Contacté par l’APOCE, Nestlé Algérie a confirmé que nul lot visé par le rappel n’a été importé sur le territoire national. Dans un courrier officiel, le groupe précise :

« Cette action reflète notre engagement envers la qualité du produit, même si le produit ne pose pas de risque confirmé pour la sécurité des consommateurs. Ce retrait volontaire n’a pas d’impact sur l’Algérie. Tous les autres produits Nestlé sont sans danger à consommer. La sécurité et la qualité de nos produits, ainsi que la santé des enfants, sont notre priorité absolue. »

Ainsi, seuls les pays directement impactés ont donc pris les mesures nécessaires pour retirer les produits concernés.

La France concernée : critiques et enjeux pour le groupe Nestlé

Par ailleurs, la stratégie de communication de Nestlé suscite des interrogations. En France, l’ONG Foodwatch dénonce une information « au compte-goutte ». D’autant que le groupe avait déjà procédé à un rappel en décembre dernier. Sur les marchés financiers, l’incident se fait sentir. L’action Nestlé a reculé de 3,59 % en cinq jours, alors que l’indice SMI progressait de 1,73 %.

Jean-Philippe Bertschy, analyste chez Vontobel, tempère : « Le risque principal reste celui de la réputation. L’impact financier direct est limité, les volumes concernés représentant environ 0,5 % du chiffre d’affaires ». Toutefois, il souligne la sensibilité particulière du segment des laits infantiles, où la confiance des parents est un enjeu clé.

Pour restaurer cette confiance, Nestlé a déjà commencé à s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs. Et a mis en place des outils permettant aux consommateurs de vérifier les numéros de lots concernés.