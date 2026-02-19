Lait UHT : GIPLAIT inaugure une nouvelle unité à Alger

Dans une démarche stratégique visant à consolider la souveraineté alimentaire et à stabiliser le marché des produits de large consommation, une nouvelle unité de production de lait UHT a été inaugurée ce jeudi 19 février 2026 à Rouiba.

L’événement a été présidé par le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Yacine El Mahdi Oualid, en présence de la ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, Mme Amel Abdellatif.

Ce nouveau joyau industriel, affilié au groupe public GIPLAIT, se spécialise dans la production de lait stérilisé à haute température (UHT), un segment clé pour la conservation et la distribution à travers le territoire national.

Industrie laitière en Algérie : Le groupe GIPLAIT renforce la production nationale

Prenant la parole lors de la cérémonie, Mme Amel Abdellatif a qualifié cette infrastructure de « gain majeur » pour l’économie nationale.

Selon la ministre, ce projet ne se limite pas à une simple extension industrielle, mais représente un pilier du soutien à la filière lait, permettant de réduire la dépendance aux aléas du marché international tout en valorisant le savoir-faire local.

Régulation du marché national : Stratégies pour la disponibilité des produits de base

Au-delà de l’aspect productif, cette nouvelle laiterie s’inscrit dans une vision globale de régulation. La ministre du Commerce a insisté sur trois axes fondamentaux portés par ce projet :

Le renforcement logistique : Améliorer l’efficacité de la chaîne de production et de distribution.

: Améliorer l’efficacité de la chaîne de production et de distribution. La disponibilité permanente : Garantir que les citoyens trouvent les produits de base sans interruption .

. L’équilibre offre-demande : Maintenir une stabilité des prix, notamment durant les périodes de pic de consommation où les tensions sur le marché sont les plus fortes.

Cette inauguration témoigne de la volonté du gouvernement de densifier le tissu industriel agroalimentaire. En augmentant les capacités de stockage et de traitement du lait via le groupe GIPLAIT, les autorités espèrent mettre fin aux perturbations épisodiques de l’approvisionnement et assurer un équilibre durable entre les besoins croissants de la population et l’offre disponible sur le marché national.