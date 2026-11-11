Lait subventionné : 7 ans de prison ferme pour les spéculateurs

Sept années derrière les barreaux et deux millions de dinars à régler : voilà ce qu’ont écopé les prévenus jugés par le tribunal d’El Harrach dans le dossier surnommé « la manipulation de la nourriture des Algériens ». Le juge correctionnel a également ordonné la confiscation de l’intégralité des biens saisis ainsi que le versement d’une indemnisation au Trésor public, comprise entre 20 et 50 millions de centimes selon les accusés. Au centre de cette affaire : la poudre de lait subventionné par l’État, détournée de sa vocation première.

La juridiction a retenu la culpabilité de chacun des mis en cause. Outre la peine privative de liberté, l’amende de deux millions de dinars a été déclarée exécutoire. S’y ajoute la réparation du préjudice causé aux finances publiques, calculée individuellement.

Ces condamnations interviennent quelques jours après l’audience. Les accusés avaient comparu le mardi 3 novembre devant la chambre correctionnelle, dans une ambiance tendue. Ce jour-là, le réquisitoire du parquet d’El Harrach réclamait douze ans de prison ferme et cinq millions de dinars d’amende pour chaque prévenu. Le tribunal est donc resté en deçà des demandes du ministère public, tout en maintenant une sanction considérée comme sévère.

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Un chapelet de délits commerciaux et sanitaires retenus

Les qualifications pénales retenues dans ce dossier sont nombreuses. Figure en tête la spéculation illicite portant sur une denrée soutenue par le Trésor, détournée de sa destination initiale pour fabriquer du lben. Les juges ont aussi retenu la réalisation d’opérations commerciales en dehors des circuits réglementaires de distribution.

D’autres chefs d’accusation relèvent de l’hygiène et de la sécurité alimentaire. Un produit hautement périssable circulait à bord d’un véhicule sans dispositif de réfrigération. L’agrément sanitaire obligatoire pour tout établissement manipulant des dérivés d’origine animale faisait défaut. Les conditions d’entreposage et de conservation n’étaient pas davantage respectées.

Le dossier mentionne enfin l’exploitation d’une installation classée sans la moindre autorisation administrative, le non-respect des obligations liées à l’étiquetage du produit, ainsi que l’exercice d’une activité commerciale permanente sans inscription au registre du commerce. Un empilement de manquements qui dessine un fonctionnement entièrement hors la loi.

Des entrepôts clandestins au cœur du circuit de la spéculation

Les investigations menées par les services de sécurité, prolongées par l’instruction judiciaire, ont mis à nu une mécanique bien rodée. Des lobbies se procuraient des volumes importants de poudre au tarif soutenu, destiné aux ménages algériens. La marchandise prenait ensuite la direction de hangars discrets, où les règles élémentaires de propreté étaient totalement ignorées.

Sur place, le produit était retransformé puis écoulé en gros, présenté aux acheteurs comme du véritable lben de vache. Le bénéfice tiré de l’écart entre le prix administré et le prix de revente constituait tout l’intérêt de l’opération. Les magistrats ont relevé la préméditation dans cette mise en danger des consommateurs.

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