Lait subventionné : arrestation d’un distributeur pour spéculation à Blida

Coup de filet pour les autorités de la wilaya de Blida, où de grosses quantités de lait subventionné ont été saisies dans un entrepôt. La denrée alimentaire subventionnée était stockée pour être transformée et revendue à la population à des prix plus élevés. Une enquête a été ouverte suite à quoi un suspect a été arrêté.

Il stockait du lait subventionné en grandes quantités, un individu arrêté à Blida

Un communiqué du Ministère du Commerce et de la Promotion des exportations a annoncé l’arrestation ce 29 mars d’un individu pour spéculation sur le lait subventionné. Les agents de contrôle de la Direction du commerce et de la promotion des exportations de la wilaya de Blida sont tombés sur un entrepôt de stockage où la matière alimentaire était transformée pour être revendue plus cher.

En compagnie de la Gendarmerie Nationale, la brigade du commerce a procédé à l’arrestation d’un suspect qui s’est avéré être le propriétaire de l’entrepôt. L’individu, exerçant le métier de distributeur de lait, a été transferé devant la justice et sera traduit pour spéculation sur une matière subventionnée par l’Etat.

Au total, 2855 litres de lait ont été saisis, dont plus de la moitié (1880 litres) étaient entreposés dans des barils en plastique. En ajout à ça, 975 sachets de lait ont été trouvés également sur place. La totalité du stock a été saisie par les autorités et sera réinjecté dans un établissement d’utilité publique.

