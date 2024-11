Lait subventionné à 25 DA/L : des laiteries privées prêtes à produire dès 2025

À partir de 2025, des laiteries privées débuteront la production de sachets de lait de vache partiellement écrémé, vendus au prix réglementé de 25 DZD. Cette initiative marque une étape importante pour le secteur laitier algérien, selon le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Youssef Chérif.

Les laiteries privées prêtes à produire du lait à prix réglementé dès 2025

Lors d’une session publique au Parlement, jeudi, le ministre a annoncé que la production, jusqu’ici limitée aux laiteries publiques, sera élargie aux unités privées. « Cette généralisation se fera de manière progressive pour inclure toutes les laiteries du pays », a-t-il précisé.

Cette décision s’inscrit dans le cadre d’un programme de relance de la production nationale de lait frais. En mai dernier, le ministre avait inauguré un nouveau système d’intégration du lait frais partiellement écrémé au sein du groupe public « Djibli ». Ce projet vise à améliorer la collecte, valoriser la production locale et réduire la dépendance au lait en poudre importé.

Vers un objectif de 130 millions de litres/an

Lors du lancement officiel de ce système à Boumerdès, à la laiterie et fromagerie de Boudaou, plusieurs responsables, dont la PDG du groupe public, Samah Lahlouh, et des représentants des ministères des Finances et du Commerce, étaient présents. À cette occasion, le ministre a souligné que le projet permettra de produire et de commercialiser du lait frais au même prix que les sachets fabriqués à partir de poudre importée.

Selon Samah Lahlouh, cette initiative réduira les coûts de subvention de 18,28 DZD par litre, en favorisant les produits locaux. Dans une première phase, le groupe prévoit de commercialiser environ 130 millions de litres par an, avec une augmentation progressive des volumes.

Le système sera également ouvert à tous les acteurs privés du secteur, afin d’élargir l’impact de cette réforme sur l’ensemble du marché laitier. Cette stratégie, combinant efficacité économique et soutien aux producteurs locaux, ambitionne de dynamiser durablement l’industrie laitière en Algérie.