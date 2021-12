Lait : le ministre de l’agriculture dévoile sa statégie

Les produits alimentaires sont au cœur des préoccupations du gouvernement. Après la crise de a patate, le ministre de l’Agriculture est loin de vouloir enfler une crise de lait. C’est pour cela que, lors de sa dernière visite à la wilaya d’El Bayadh, il a dévoilé plusieurs axes de sa stratégie.

En effet, le ministre de l’Agriculture, Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, a rencontré hier mardi, représentants de différentes corporations agricoles, des présidents des conseils interprofessionnels locaux de différentes filières agricoles et d’investisseurs du secteur agricole, lors de sa visite de travail et d’inspection dans la wilaya d’El Bayadh.

Ouverture de l’importation des vaches laitières

Le ministre a notamment annoncé l’ouverture de l’importation des vaches laitières de l’étranger en début janvier prochain. Cette annonce a été toutefois suivie par plusieurs mises au point du ministre qui a souligné que les opérations d’importation ne peuvent être faites qu’en obéissant à des conditions fixes et précises, concernant la qualité des vaches importées.

En outre, le ministre a affirmé que la réduction de la facture d’importation du lait en poudre de l’étranger, dépend essentiellement du développement de la filière d’élevage des vaches laitières. C’est pour cette raison que le responsable a encouragé les éleveurs, afin d’alimenter les laiteries avec du lait frais. Le ministre a également appelé les jeunes à investir dans le domaine agricole, et à bénéficier des différents soutiens et d’accompagnement fournis par l’État.

Pour conclure, et concernant la hausse des prix des aliments du bétail, le ministre a assuré que son département y accorde une grande importance, notamment via la distribution de l’orge et du son dans le cadre d’un dispositif spécial.