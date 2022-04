Lait : le gouvernement tranche sur le prix de vente

Confrontés à une pénurie du lait en sachet depuis plusieurs semaines, les Algériens craignaient une augmentation du prix de cette denrée essentielle, notamment après l’annonce de l’augmentation des marges bénéficiaires décidée par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune en réponse aux doléances des intervenants du secteur.

Le prix du lait reste inchangé

Hier, le Gouvernement a tranché sur la question. Le prix de vente du lait en sachet subventionné devrait être maintenu à 25 dinars par litre pour le consommateur. C’est qu’a annoncé le département du Premier ministre Aïmene Benabderrahmane à l’issue d’une réunion du gouvernement qu’il a présidée mercredi 13 avril à Alger.

En effet, la décision d’augmenter les marges bénéficiaires pour les différents intervenants dans la production, la distribution et la commercialisation du lait pasteurisé conditionné en sachets, faisait craindre une hausse des prix du lait dans un contexte social difficile marqué par une hausse des prix généralisée et une forte dégradation du pouvoir d’achat.

Concernant l’augmentation de la marge bénéficiaire, elle est de l’ordre de 1 dinar/litre de lait pour les usines et de 2 DA au profit des distributeurs. Une mesure devrait soulager un tant soit peu les différents intervenants de cette filière qui revendiquaient depuis plusieurs années une revalorisation de leurs marges bénéficiaires dans la production, la distribution et la commercialisation du lait pasteurisé en sachet.

Une nouvelle cartographie de distribution du lait examinée

Outre la question des prix, la réunion ministérielle hebdomadaire a également examiné « les modalités de mise en œuvre de la nouvelle cartographie de distribution de la poudre de lait et du lait subventionné afin d’améliorer l’approvisionnement de l’ensemble des communes du pays en ce produit ».

Cette nouvelle stratégie de distribution vise à résoudre les nombreux problèmes rencontrés par les consommateurs, mais aussi par distributeurs et autres intervenant du secteur, et ce, à même de garantir un approvisionnement régulier et mettre fin à l’anarchie qui règne sur le marché depuis plusieurs mois.

En attendant la mise en place de cette nouvelle cartographie, le directeur de la régulation des marchés et des activités commerciales du ministère du Commerce, Ahmed Moqrani a avait annoncé le 10 avril dernier qu’un programme spécial ramadan a été mis en place par son département pour approvisionner le marché. Ainsi plus de 1500 tonnes de lait en poudre subventionné ont été distribuées au niveau du Complexe public Giplait sur un total de 5,500 tonnes supplémentaires. Une quantité qui s’ajoute aux 14, 6 tonnes de lait distribués mensuellement de 120 laiteries conventionnées avec l’Office national interprofessionnel du lait (ONIL).