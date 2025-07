Lait infantile : L’Algérie lance sa première usine pour couvrir 40 % des besoins nationaux

Dans le but de réduire sa dépendance aux produits sensibles, l’Algérie a entrepris la réalisation de sa première unité de production dédiée au lait infantile.

Ce dimanche, le directeur général de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI), Omar Rekkache, a supervisé, aux côtés du wali d’Oran, et du président du Conseil de renouveau économiqu, la pose de la première pierre de cet important projet industriel.

Une première en Algérie : une usine dédiée au lait infantile voit le jour à Oran

Il s’agit de la création d’une usine de production de lait infantile, relevant de la société TAZI, qui sera implantée dans la zone de Hassi Ben Okba, dans la wilaya d’Oran.

Rekkache a souligné que ce projet s’inscrit dans les orientations présidentielles visant à établir des unités de production locales pour les matériaux stratégiques, au premier rang desquels figure le lait infantile.

🟢 À LIRE AUSSI : Réserves de change, investissements et production agricole : Tebboune fait le bilan économique

Cette usine, la première du genre en Algérie dans ce domaine, devrait couvrir 40% des besoins du marché national en cette matière vitale. Elle produira plus de 40 millions de boîtes par an, en respectant des normes internationales strictes et en s’appuyant sur les technologies les plus avancées du secteur.

Un investissement de 5,5 milliards DA pour une production 100 % locale

L’investissement pour cette première phase s’élève à 5,5 milliards de dinars. Le projet prendra en charge l’intégralité de la chaîne de production, de la fabrication des boîtes à la production du lait et au conditionnement final.

Ce projet contribuera à la création de 200 emplois directs et devrait avoir un impact positif sur la santé publique grâce à la garantie de la qualité du produit national.

Le directeur général de l’AAPI a réitéré l’engagement de l’État à accompagner ce type de projets afin qu’ils entrent en exploitation dans les plus brefs délais.

La mise en œuvre de cette première unité de production de lait infantile en Algérie marque une avancée majeure vers la souveraineté nationale en matière de produits sensibles. En plus de répondre à une demande croissante sur le marché local, ce projet stratégique renforce la sécurité sanitaire des nourrissons tout en stimulant l’économie locale à travers la création d’emplois et la valorisation du savoir-faire industriel national.

🟢 À LIRE AUSSI : Renault et industrie automobile en Algérie : Tebboune fixe des conditions

Ce type d’initiative témoigne de la volonté des autorités de miser sur une production locale de qualité, conforme aux standards internationaux, tout en réduisant significativement les importations. Si les délais sont respectés, cette usine pourrait devenir un modèle à suivre pour d’autres secteurs sensibles dans le cadre de la nouvelle politique industrielle du pays.