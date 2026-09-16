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Lait infantile : Giplait s’allie au géant biélorusse Bellakt pour réduire la facture des importations

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Amina Aouadi
2 min de lecture
Lait infantile : Giplait s’allie au géant biélorusse Bellakt pour réduire la facture des importations
Lait infantile
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Le groupe public de l’industrie laitière Giplait franchit une nouvelle étape vers la fabrication locale de lait pour nourrissons.

Un protocole d’accord a été signé avec la société biélorusse Bellakt, portant sur l’échange d’informations confidentielles afin d’élaborer le business plan relatif à la création d’une coentreprise en Algérie.

La cérémonie de signature s’est déroulée sous la supervision de Samah Lahlouh, Présidente-directrice générale du groupe Giplait, et de Lupik Vitaly, Directeur général de Bellakt.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la poursuite des discussions visant à concrétiser ce partenariat stratégique. L’objectif principal de ce protocole est de fournir les données nécessaires à l’élaboration du plan d’affaires de la future société mixte, conformément au cadre réglementaire et légal en vigueur.

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L’événement s’est tenu en présence de cadres du groupe Giplait, de représentants du ministère biélorusse de l’Agriculture et de délégués de la société Bellakt.

Un processus engagé depuis plusieurs mois

Les échanges s’inscrivent dans un processus amorcé début 2026. Dès février, Giplait annonçait la signature d’un premier protocole de coopération avec l’opérateur biélorusse.

Cette étape faisait suite à la visite d’une délégation officielle à Alger, en décembre 2025, pour concrétiser le transfert de technologie et de savoir-faire industriel.

L’initiative s’intègre au cœur d’une stratégie nationale globale. Les pouvoirs publics entendent ainsi réduire la dépendance aux importations et garantir la sécurité alimentaire sur ce créneau hautement sensible.

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En parallèle, le gouvernement accélère les démarches sur d’autres investissements d’envergure. Le ministre de l’Industrie s’est entretenu mardi soir avec une délégation de haut niveau du groupe qatari Power International Holding, conduite par son PDG, en présence de l’ambassadeur du Qatar en Algérie, du PDG du groupe Madar et de la ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels.

Cette rencontre de haut niveau a permis d’évaluer l’avancement du projet « Baladna Algérie », dédié à la production de lait infantile.

Les discussions ont ciblé la création de cursus de formation professionnelle sur mesure. L’objectif est double : assurer le transfert de compétences et qualifier une main-d’œuvre locale spécialisée. Ce dispositif répondra précisément aux exigences de cette future industrie stratégique.

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Amina Aouadi

Journaliste – Analyse, économie et société

Amina Aouadi est journaliste au sein de la rédaction d'Algerie360, spécialisée dans les analyses de l'actualité économique et les grands sujets de société.

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