Lait infantile contaminé : « Himayatec » saisit le ministère du Commerce

L’organisation de défense du consommateur « Himayatec » tire la sonnette d’alarme. Elle exige une intervention immédiate des autorités publiques concernant des lots de lait pour nourrissons suspectés de toxicité.

L’Organisation algérienne de défense du consommateur, connue sous l’appellation « Himayatec », a annoncé avoir officiellement saisi le ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché. L’objet de cette missive : des cargaisons de lait infantile importées d’Europe, potentiellement altérées par une substance hautement toxique.

Malgré la gravité des faits et l’impératif de protection de la santé publique — particulièrement celle des nourrissons, population d’une vulnérabilité extrême — l’organisation déplore n’avoir reçu, à ce jour, aucune réponse officielle de la part des instances concernées.

Rappel de laits infantiles en Europe : qu’est-ce que le « céréulide », la toxine mise en cause ?

Le président de l’organisation, Mohamed Aïssaoui, a multiplié les avertissements ces derniers jours. Selon lui, le danger réside dans la contamination de certains lots de lait contenant de l’acide arachidonique (ARA) par le Céréulide.

« Il s’agit d’une toxine bactérienne d’une dangerosité absolue », prévient Aïssaoui. « Sa particularité réside dans sa thermorésistance : elle ne s’élimine pas lors de la préparation habituelle du biberon. De plus, sa détection en laboratoire s’avère extrêmement complexe. »

Cette alerte s’inscrit dans un contexte de crise touchant plusieurs géants de l’industrie agroalimentaire européenne. Des enquêtes sont actuellement diligentées en Suisse et en France, suite à des rapports signalant des cas de nourrissons intoxiqués par cette toxine, provoquant vomissements et diarrhées sévères.

La situation a pris une tournure dramatique dans l’Hexagone, où le ministère français de la Santé a annoncé le décès d’un troisième nourrisson ayant consommé du lait faisant l’objet d’une procédure de rappel. Bien que le lien de causalité direct ne soit pas encore formellement établi, la suspicion généralisée maintient les autorités sanitaires mondiales en état de veille maximale.

En attendant une réaction des autorités nationales, « Himayatec » exhorte les parents à faire preuve d’une vigilance accrue lors de l’achat de lait infantile. L’organisation insiste sur la nécessité de :

Vérifier scrupuleusement les numéros de lots .

. Cesser immédiatement l’utilisation de tout produit suspect.

Suivre les mises à jour des autorités sanitaires internationales.

L’organisation réitère son engagement à suivre ce dossier avec la plus grande transparence et à informer l’opinion publique de toute évolution majeure de cette crise sanitaire.