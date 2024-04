Lait et céréales : davantage de matières premières après le Ramadan

Le directeur général de la régulation et de l’organisation des activités au ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, Ahmed Mokrani, a annoncé, jeudi depuis la wilaya de Biskra, la prolongation de l’approvisionnement des laiteries et des minoteries au niveau national en quotas supplémentaires de lait en poudre et de céréales, décidés durant le mois de Ramadan, dans le cadre d’une approche visant à pérenniser ces quotas pour préserver la stabilité du marché.

M. Mokrani a expliqué, dans une déclaration à la presse lors d’une visite sur le terrain pour s’enquérir du respect par les commerçants des horaires d’ouverture pendant les jours de l’Aïd El Fitr dans la wilaya, que la quote-part mensuelle de lait en poudre, qui a été portée d’environ 15 000 tonnes par mois à plus de 21 000 tonnes grâce à une révision de la production et de la distribution du lait ainsi qu’aux quantités de céréales ajoutées aux minoteries, permettant d’augmenter les capacités de production de 20% à l’occasion du mois de Ramadan, a permis de résorber les perturbations et de préserver un approvisionnement régulier en lait et semoule.

Il a souligné que les efforts visant à garantir l’abondance et la continuité de l’approvisionnement en divers produits se concrétisent par la coordination avec les secteurs de l’industrie, de l’agriculture, de l’intérieur et des collectivités locales à travers les walis pour répondre aux données de consommation à chaque période.

Lait et céréales : l’approvisionnement renforcé pour l’été

Il a indiqué que la décision de prolonger l’approvisionnement des laiteries et des minoteries en lait en poudre et en céréales fait également partie des mesures prises dans le cadre de la préparation au renforcement de l’approvisionnement des 14 wilayas côtières pour faire face à l’augmentation de la consommation pendant la saison estivale.

Evoquant les mécanismes de régulation du marché, M. Mokrani a affirmé que le processus de numérisation entamé par le secteur du commerce et de la promotion des exportations permettra d’organiser les réseaux d’approvisionnement et de distribution.

Une plateforme de production et de distribution du lait a été créée dans une première phase, regroupant 127 laiteries dont 112 privées et un réseau de distribution de plus de 2 000 distributeurs agréés et plus de 49 000 détaillants. Cette opération sera étendue à 13 autres produits après la collecte et l’évaluation des données préliminaires au cours du mois en cours.

M. Mokrani, qui a visité des unités de production de lait, des minoteries de semoule et un certain nombre d’espaces commerciaux dans la wilaya pour s’enquérir de l’application du programme de permanence pendant les jours de l’Aïd El Fitr, a salué la réponse des commerçants permanents ainsi que l’adhésion des commerçants non concernés par le programme.

Il a révélé que le programme a concerné au niveau national plus de 51 000 commerçants, plus de 6 000 boulangeries, 127 laiteries et 312 minoteries de production de farine destinée aux boulangeries.