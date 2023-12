Lait en sachet en Algérie : le ministère agit pour répondre à la demande des citoyens

Le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Tayeb Zitouni, a récemment dévoilé une décision cruciale concernant la production nationale de lait pasteurisé. Lors de sa visite à l’unité de production de lait et de ses dérivés à Sidi Saâda, dans la wilaya de Relizane, il a annoncé une augmentation significative de cette production.

À partir de la semaine prochaine, la quantité de lait pasteurisé produite quotidiennement atteindra les 180 000 litres, soit une hausse notable par rapport aux 120 000 litres produits auparavant. Cette décision stratégique vise à répondre à la demande croissante de la population en cette denrée essentielle.

Cette annonce a été accompagnée par des déclarations claires du ministre, soulignant la coordination étroite entre son ministère et le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural. Ensemble, ils travaillent pour garantir un approvisionnement adéquat en lait, en particulier pendant le mois de Ramadan, dans toutes les régions et municipalités de la wilaya.

Cette mesure, destinée à accroître la disponibilité du lait pasteurisé, est une réponse directe aux besoins essentiels de la population. Elle reflète également l’engagement du gouvernement à assurer un approvisionnement stable en produits de première nécessité.

Encouragement de l’investissement et levée des obstacles économiques

Lors de sa visite à divers sites économiques, le ministre Tayeb Zitouni a souligné la volonté du gouvernement de faciliter l’investissement en Algérie. En effet, il a mentionné que le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné des directives claires pour soutenir les investisseurs nationaux et étrangers.

Le ministre du Commerce a mis en avant la nécessité d’accompagner les investisseurs, notamment étrangers, et de lever les divers obstacles administratifs, fonciers et douaniers entravant les projets d’investissement. Cette initiative s’inscrit dans une volonté gouvernementale plus large de promouvoir l’investissement et de dynamiser l’économie nationale.

Au cours de ses visites, Tayeb Zitouni a également souligné des réussites notables, comme celle du complexe textile « Tayal », illustrant un modèle d’investissement fructueux. Il a mis en avant le rôle de cette entreprise dans la réduction des importations dans le secteur textile, contribuant ainsi à renforcer l’économie locale et à créer des opportunités d’emploi.

En parallèle, le ministre du Commerce a supervisé l’octroi de licences d’exploitation à des investisseurs privilégiés, démontrant l’engagement de l’État à soutenir les opérateurs économiques et à encourager de nouvelles initiatives entrepreneuriales.