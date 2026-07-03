Lait en poudre : le projet Baladna rebat déjà les cartes du marché international

Alors que les importations laitières algériennes amorcent un net coup de frein au premier quadrimestre 2026, l’ombre du méga-complexe d’Adrar plane déjà sur les grands bassins d’élevage de la planète.

Si le recul spectaculaire de la demande en fromages et en lait écrémé bouscule les lignes de force traditionnelles, le segment stratégique du lait entier reste sous haute tension.

Entre arbitrages budgétaires rigoureux et montée en puissance de la stratégie nationale à Baladna, analyse d’un pivot commercial majeur qui redessine les flux du commerce mondial de l’or blanc.

Une rationalisation quantitative des achats qui ne remet pas en cause le statut de débouché de premier ordre. Au cours des quatre premiers mois de l’année 2026, les importations algériennes de produits laitiers ont affiché un fléchissement significatif.

Selon les indicateurs consolidés par l’Institut national du lait d’Uruguay (Inale), l’enveloppe globale allouée par Alger à ces approvisionnements s’est établie à environ 398 millions de dollars entre janvier et avril, concédant un repli de 13 % en glissement annuel.

Cette contraction macroéconomique traduit principalement un arbitrage rigoureux au sein des différentes catégories de la filière.

Le recul est particulièrement sévère sur le segment du lait écrémé en poudre, dont les volumes importés ont fondu de 49 %, ainsi que sur celui des produits transformés comme les fromages, qui enregistrent un net décrochage de 53 %.

Le lait entier en poudre fait de la résistance

À contre-courant de cette tendance baissière, le lait entier en poudre s’impose comme l’exception notable de ce début d’exercice.

Les volumes captés par le marché algérien ont progressé de 8 % sur la même période, réaffirmant le caractère indispensable de cette matière première dans les habitudes de consommation locales et l’industrie de transformation. Ce segment s’accapare désormais près de la moitié de la facture laitière globale du pays.

Cette spécificité algérienne maintient sous tension les principaux exportateurs de l’hémisphère sud, engagés dans une concurrence féroce.

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Sur le marché du lait entier en poudre, Montevideo s’impose comme le premier partenaire de l’Algérie avec 42 % des parts de marché en volume, devançant le géant néo-zélandais (34 %) et le voisin argentin (22 %).

Si l’on observe l’ensemble de la filière (tous produits laitiers confondus), la hiérarchie des fournisseurs se réorganise au profit de l’Union européenne qui conserve la tête avec 37 % des approvisionnements, suivie de l’Uruguay (25 %), de la Nouvelle-Zélande (19 %) et de l’Argentine (13 %).

L’Uruguay suspendu au marché algérien

Pour l’industrie laitière uruguayenne, la solidité de la demande algérienne en lait entier reste un paramètre vital. Malgré la reconfiguration des échanges, la filière sud-américaine affiche une santé robuste avec des exportations globales de 366 millions de dollars à la fin avril 2026 (+3 %).

Le lait entier en poudre fait figure de locomotive pour Montevideo : il génère à lui seul 249 millions de dollars (en hausse de 6 %) pour un volume de 68 558 tonnes, soit un bond de 15 % en quantité.

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Ce produit représente aujourd’hui 80 % des volumes expédiés par l’Uruguay à l’international et plus des deux tiers de ses recettes sectorielles.

Intégrée au top 5 des clients stratégiques de l’Uruguay aux côtés du Brésil, de la Mauritanie, de la Russie et du Chili, l’Algérie demeure l’un des piliers d’un système exportateur qui rayonne sur 82 pays, mais reste structurellement concentré sur ses débouchés majeurs.

Le cap de l’indépendance structurelle

Si l’Algérie demeure un acteur incontournable pour les balances commerciales de ses fournisseurs traditionnels, cette baisse ciblée des flux d’importation s’inscrit en droite ligne avec les orientations stratégiques du pays.

L’exécutif pousse vers un encadrement plus strict de la facture d’importation tout en accélérant les investissements structurants dédiés à la production locale.

Le pivot de cette politique de transition repose notamment sur le méga-projet intégré « Baladna », localisé dans la wilaya d’Adrar.

Conçu pour concrétiser les ambitions d’autosuffisance du pays, ce complexe agro-industriel d’envergure table, à terme, sur une production nationale de 100 000 tonnes de lait en poudre par an.

En associant création d’emplois (environ 5 000 postes attendus) et réduction drastique de la dépendance aux marchés extérieurs, l’Algérie prépare activement le terrain pour s’affranchir, à moyen terme, des fluctuations imposées par les cours mondiaux de la filière.