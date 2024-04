Lait en poudre : le géant qatari, Baladna, va construire une méga-ferme en Algérie

D’après une information exclusive de Doha News, le mégagroupe alimentaire qatari, Baladna (بلدنا), s’apprête à signer, bans les prochaines semaines, un accord avec le gouvernement pour construire une ferme de production de lait en poudre en Algérie.

Selon notre source, la société qatarienne prévoit d’établir une ferme géante qui va s’étaler sur une superficie de 100 000 hectares et dont la capacité de production s’élèvera à 200 000 tonnes de lait en poudre par an. Les détails sur le montant de l’investissement et l’emplacement du projet n’ont cependant pas été révélés.

Cela dit, le président Abdelmadjid Tebboune a fait savoir, lors de sa rencontre avec les médias, le 30 mars dernier, que l’Algérie était sur le point de signer un accord avec un “partenaire arabe” pour commencer à produire du lait en poudre localement, dans la wilaya d’Adrar (sud-ouest de l’Algérie).

Par ailleurs, le groupe Baladna est la plus grande entreprise du Qatar en matière de production de lait et de produits laitiers. Cotée en bourse depuis 2019, Baladna a développé sa marque à l’échelle mondiale. Elle possède une gigantesque ferme bovine qui s’étend sur une superficie de 2,6 millions de mètres carrés.

