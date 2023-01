Lait en poudre Almarai vendu en Algérie : l’avertissement de HIMAYATEC

Les cas d’intoxication alimentaire due à la consommation de produits périmés, non autorisés, voire contrefaits, sont devenus légions, notamment chez les enfants. Et les associations de protection du consommateur ne cessent de monter au créneau pour dénoncer l’anarchie qui caractérise le marché de l’agroalimentaire et réclamer un contrôle plus strict dans les petites et les grandes surfaces.

Le dernier exemple en date concerne le cas d’un enfant qui a été victime d’une intoxication alimentaire suite à la consommation du lait en poudre en paquet de la marque « Almarai ». Contactée par le père de l’enfant, l’Organisation algérienne de protection du consommateur, HIMAYATEC, a mené une enquête pour faire la lumière sur l’authenticité de ce lait en poudre.

Onyxxia : des numéros de téléphone hors service, une adresse e-mail introuvable et un site internet inexistant

Ainsi, l’association a fait savoir sur sa page Facebook officielle qu’elle a d’abord essayé de joindre les numéros de téléphone figurants sur l’emballage ; ils étaient tous hors service. Ensuite, elle a tenté d’envoyer un courriel à l’entreprise responsable de la commercialisation du produit, Onyxxia ; l’adresse e-mail ne fonctionnait pas non plus. Il s’affichait un message d’erreur indiquant « Adresse introuvable » et mentionnant que le nom de domaine onyxxia-dz.com n’existait pas.

Le communiqué de HIMAYATEC ajoute qu’après la consultation du site du CNRC, il s’est avéré que l’entreprise dénommée Onyxxia était spécialisée dans la fabrication de meubles et que son activité n’avait aucun rapport avec le conditionnement du lait en poudre.

Poussant son enquête encore plus en avant, l’association a envoyé un courriel à la société mère (basée en Arabie saoudite) pour savoir si cette dernière avait donné son agrément pour la commercialisation de son lait en poudre en Algérie, et si elle reconnaissait un quelconque représentant sur le marché algérien. Comme attendu, Almarai (leader des entreprises laitières au Moyen-Orient) a répondu qu’à l’heure actuelle la société ne possédait ni filiales ni distributeurs en Algérie.

En outre, en procédant à une simple recherche sur internet, on se rend compte que la société Almarai ne commercialise pas son lait en poudre dans le format paquet en carton qu’on trouve sur le marché algérien, mais uniquement en boîte métallique ou en sac plastique.

HIMAYATEC a conclu sa publication en appelant les autorités concernées, dont les Directions du commerce, à ouvrir une enquête sur l’authenticité et la conformité du produit, tout en garantissant un éventuel droit de réponse à l’entreprise en question.