Laïd Ibrahim, le fondateur de l’entreprise Ifri, nous a quittés…

Vendredi 17 mai. À l’âge vénérable de 89 ans, le fondateur de l’entreprise Ifri Laïd Ibrahim est décédé.

Laïd Ibrahim, qui a lancé le Groupe Ifri en 1986, était un homme d’affaires hors pair. Sa capacité à anticiper l’avenir et son engagement sans faille ont permis de construire un des piliers de l’industrie algérienne.

Il est devenu une source d’inspiration pour de nombreux leaders et entrepreneurs. La mort de Laïd Ibrahim laisse un vide considérable dans le cœur de ceux qui ont eu le privilège de le connaître, de travailler avec lui et de l’apprécier. Ses débuts dans l’agriculture et la gestion des terres familiales ont été déterminants dans la formation de sa personnalité.

🟢 À LIRE AUSSI : 5 enfants décédés aux Sabelettes d’Alger : condoléances de Tebboune aux familles

Laïd Ibrahim : Un pionnier et homme d’affaires d’exception

Né le 16 janvier 1935 à Ifri Ouzellaguen, un lieu emblématique de la révolution algérienne, Ibrahim Laïd a fondé l’un des plus importants conglomérats industriels d’Algérie. Le groupe Ifri, établi dans un village proche de Béjaïa, est également reconnu pour ses boissons gazeuses, jus de fruits et huile d’olive de haute qualité.

En seulement un an, le groupe a réussi à lancer une eau minérale qui est rapidement devenue l’une des plus populaires du pays. Malgré les tentatives de dénigrement par des concurrents malveillants, le groupe a continué à croître et à élargir sa gamme de produits.

En 2010, Ifri a introduit la marque Ifruit, éliminant les additifs artificiels et adoptant le conditionnement aseptique en Algérie, assurant ainsi la qualité et la traçabilité pour des consommateurs de plus en plus attentifs.

🟢 À LIRE AUSSI : Élu Produit de l’Année Algérie 2024 : palmarès exceptionnel

Aujourd’hui, Ifri commercialise une vaste gamme de produits, de l’eau minérale aux huiles d’olive, en Algérie et à l’international.

Sur le plan social, Ifri se distingue par son soutien aux initiatives sportives et culturelles, y compris la construction d’une mosquée et le parrainage de clubs de football et d’événements culturels.

Pendant la pandémie de covid19, le groupe a également fait don de concentrateurs d’oxygène aux centres de soins algériens.

Partant d’une modeste entreprise familiale, Hadj Ibrahim a élevé Ifri au rang de leader de l’industrie agroalimentaire en Algérie, un exploit qui honore la mémoire du fondateur, dont les enfants s’engagent à poursuivre l’œuvre avec la même passion et les mêmes valeurs.