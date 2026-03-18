L’Aïd el-Fitr fixé au vendredi 20 mars 2026 dans ces pays

Le Ramadan 2026 touche à sa fin, et les annonces se multiplient dans le monde musulman pour déterminer le premier jour de l’Aïd el-Fitr.

Si une partie des nations arabes a d’ores et déjà communiqué la date retenue, d’autres, dont l’Algérie, s’apprêtent à vivre la traditionnelle nuit du doute ce jeudi 19 mars pour observer le croissant lunaire de Chawal.

Les pays du Golfe et du Levant unanimes sur la date de l’Aïd en-Fitr

Les premières déclarations officielles sont tombées ce mercredi. L’Arabie saoudite, par l’intermédiaire de sa Cour suprême, a annoncé que le croissant lunaire n’avait pas été observé. En conséquence, le jeudi 19 mars sera le trentième et dernier jour du ramadan, et le vendredi 20 mars marquera le premier jour de l’Aïd el-Fitr.

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Une position partagée par plusieurs de ses voisins. Les autorités religieuses du Qatar, des Émirats arabes unis, du Koweït et de Bahreïn ont confirmé la même lecture.

De même, le Yémen, l’Irak (par l’intermédiaire de son Diwan des dotations sunnites), la Palestine, le Liban et le Soudan ont officiellement déclaré que le vendredi 20 mars serait le premier jour de la fête marquant la rupture du jeûne.

En Algérie, la traditionnelle nuit du doute prévue ce jeudi

Pour l’Algérie, le calendrier suit un rythme légèrement différent. Le jeudi 19 mars correspondra au 29e jour du mois de ramadan. C’est donc après la prière du Maghreb de cette même journée que les membres de la Commission nationale de l’observation du croissant lunaire se réuniront. Ils tenteront d’apercevoir le nouveau croissant qui annonce la fin du jeûne.

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Si la vision est confirmée, l’Aïd el-Fitr sera célébré le vendredi 20 mars. Dans le cas contraire, le ramadan sera complété par un trentième jour, et la fête aura lieu le samedi 21 mars. L’Algérie se trouve ainsi en compagnie de plusieurs autres nations, dont le Maroc, la Tunisie, la Mauritanie, l’Égypte, la Jordanie, la Syrie, Oman ou encore la Libye, qui s’en remettront à l’observation lunaire de ce jeudi soir pour trancher.