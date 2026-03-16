L’Aïd el-Fitr 2026 en Algérie sera-t-il célébré le 20 ou le 21 mars ? L’association Sirius précise

À quelques jours de la fin du mois de Ramadan 1447 H, la question de la date de l’Aïd‑el‑Fitr en Algérie reste ouverte . Sera‑t‑elle fixée au vendredi 20 mars 2026 ou au samedi 21 mars 2026 ?

L’association Sirius pour l’astronomie a publié un communiqué détaillant les calculs astronomiques et les conditions possibles de visibilité du croissant lunaire qui déterminent officiellement le début de Chawwal et donc de l’Aïd‑el‑Fitr.

Selon ces calculs, l’association souligne que l’occultation lunaire du mois de Chawwal interviendra le jeudi 19 mars au matin à 02 h 23, heure d’Algérie. Lors de ce jour, au moment du coucher du soleil, le croissant devrait se situer à une élongation géométrique légèrement supérieure à la limite minimale de Danjon (~7°), ce qui signifie qu’il pourrait exister géométriquement, mais sa observation visuelle reste difficile à l’œil nu et même avec des instruments optiques.

Aïd el-Fitr 2026 en Algérie : que disent les calculs astronomiques ?

La détermination officielle de l’Aïd‑el‑Fitr dépend de l’observation réelle du hilal le jeudi soir 19 mars. Si les commissions d’observation confirmées sur l’ensemble du territoire national attestent de la visible du croissant, l’Aïd sera célébré le vendredi 20 mars. Dans le cas contraire, le mois de Ramadan sera complété à trente jours. Et l’Aïd sera célébré le samedi 21 mars.

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L’association scientifique insiste sur le fait que bien que géométriquement possible, la visibilité effective du croissant dans les conditions réelles restera difficile. Ce qui laisse planer une incertitude jusqu’aux observations du soir.

Date de l’Aïd el-Fitr 2026 : comparaison avec d’autres régions du monde

La date de l’Aïd ne sera pas uniforme à travers le monde :

Dans de vastes zones d’Asie et du Proche‑Orient , la visibilité du croissant le 19 mars sera impossible. C e qui entraînera la fête de l’Aïd le samedi 21 mars .

, la visibilité du croissant le 19 mars sera e qui entraînera la fête de l’Aïd le . Les pays arabes du Machrek , ayant débuté le jeûne avant l’Algérie, compléteront 30 jours de Ramadan et célébreront aussi l’Aïd le vendredi 20 mars .

, ayant débuté le jeûne avant l’Algérie, compléteront 30 jours de Ramadan et célébreront . En Amérique du Nord , où le croissant sera visible plus aisément à l’œil nu, l’Aïd devrait être célébré le vendredi 20 mars pour les communautés musulmanes concernées.

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Selon Sirius, certaines communautés utilisent également uniquement le calcul astronomique sans exigence de visibilité réelle. Comme c’est le cas en Turquie, dans les Balkans, ou parmi certaines communautés musulmanes en Europe et aux États‑Unis. Ces pays fixeront également l’Aïd au vendredi 20 mars.

Le calendrier définitif dépendra de l’annonce officielle de la Commission nationale d’observation du croissant lunaire. Seule autorité habilitée à déclarer la date de l’Aïd‑el‑Fitr en Algérie. En attendant cette décision, les fidèles restent attentifs aux observations du croissant le jeudi soir 19 mars.

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