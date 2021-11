Laghouat : un Algérien fabrique une réplique de Lamborghini

L’ambition et la détermination peuvent faire concrétiser même les rêves les plus fous. Cela a certainement été la devise et le mindset d’un algérien qui a vu entre possible et impossible que deux lettres et un état d’esprit. On ne parle pas ici d’entreprise ou de start-up, mais d’un simple citoyen algérien qui au nom de la passion a su traduire son rêve dans la vraie vie.

C’est l’histoire de Ali Gaundouzi, un homme algérien de 28ans habitant la commune d’Aflou à Laghouat. Marié et père de quatre enfants, Ali est un passionné de voiture depuis son jeune âgé. Il travaille comme mécanicien, un métier qui le rapproche des voitures mais pas que!

Ali ne s’est pas contenté de mettre la photo d’une Lamborghini comme photo de couverture sur son compte Facebook, il avait un rêve, une idée et surtout une volonté exceptionnelle qui a donné naissance à la première réplique de Lamborghini « Made in Algeria ».

Lorsqu’un rêve défie la réalité

Ali a commencé son projet dans le petit garage de son ami. N’ayant pas une situation financière qui lui permet de se procurer les pièces et les outils adaptés, il a pris sa tronçonneuse, des pièces de voitures délaissés qu’il a ramassées au fur et à mesure et surtout sa détermination. C’est ainsi qu’un artiste ayant pour canevas sa Nissan Sunny 1994 a fait une réplique de Lamborghini.

Le talentueux mécanicien a dédié six mois pour transformer sa voiture en Lamborghini. Avec peu de moyens mais beaucoup de passion, il a travaillé jour et nuit pour atteindre son objectif. Il continue encore de rajouter des détails à sa Lamborghini, des retouches par-ci par-là pour agrémenter son joyau.

Les ambitions d’Ali ne connaissent pas de limites. Il rêve également de fabriquer une voiture électrique malgré l’absence des moyens, on entendra certainement son nom dans l’avenir en Algérie et même ailleurs grâce à son travail.