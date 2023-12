« L’Âge n’est pas une barrière », à 83 ans elle court le semi-Marathon International de Bejaïa

Le Semi-Marathon International de Béjaia, événement sportif majeur en Algérie, s’est déroulé le 1er décembre 2023. Ce rassemblement a vu la participation de milliers de citoyens, unis par la passion du sport et l’esprit de compétition. Parmi eux, une figure exceptionnelle a retenu l’attention : une dame de 83 ans, devenue la doyenne de l’événement.

Cette participante remarquable, malgré son âge avancé, a parcouru avec détermination les 7 km du semi-marathon. Son message est un hymne à la volonté : « L’âge n’est pas une barrière, c’est une limite que tu t’inventes dans ton esprit ». Cette citation souligne l’importance de l’attitude mentale dans la réalisation de nos objectifs, quel que soit notre âge.

L’enthousiasme des Algériens pour cette dame ne se fit pas attendre. Sa photo, fut largement partagée sur les réseaux sociaux, et les commentaires sont tous bienveillants, encourageants, mais surtout admiratifs. Son exemple est une source d’inspiration pour tous, démontrant que la volonté peut transcender les limites physiques et les préjugés sociaux.

Semi-Marathon de Béjaia : Un Symbole d’unité et de diversité

Le Marathon de Béjaia n’est pas seulement une compétition sportive ; c’est une véritable fête de la diversité et de l’unité. Le stade de Béjaia, hôte de l’événement de 9h à 12h, a été le théâtre d’une manifestation d’harmonie et de fraternité.

Cette année, plus de 5000 participants de tous âges et de toutes catégories ont pris part à cet événement. Hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, tous ont partagé un moment de convivialité et de dépassement de soi.

Ce semi-marathon est devenu un rendez-vous incontournable, symbolisant l’esprit sportif et la solidarité entre les citoyens.

Ces belles images d’une Algérie plurielle sont un exemple de ce que l’on souhaite voir se développer dans tout le pays. Elles reflètent un désir commun de progrès, de tolérance et d’unité, éléments fondamentaux pour l’avancement de toute société.

En conclusion, le Marathon International de Béjaia est bien plus qu’un événement sportif. C’est une célébration de la persévérance humaine, de la diversité et de l’unité nationale.