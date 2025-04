L’affiliation à la CASNOS vous donne ces quatre avantages, le 4e est méconnu

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale des Non-Salariés (CASNOS) a annoncé une initiative significative visant à améliorer sa communication avec les citoyens. Désormais, la CASNOS s’engage à répondre chaque semaine à la question la plus fréquemment posée sur ses plateformes en ligne.

Cette démarche s’inscrit dans une volonté d’améliorer la transparence et de faciliter l’accès à l’information concernant les services de la sécurité sociale pour les travailleurs non-salariés.

Consciente des nombreuses interrogations des citoyens concernant leurs droits et obligations en matière de sécurité sociale, la CASNOS a décidé de mettre en place ce dispositif hebdomadaire. L’objectif est de fournir des réponses claires et concises aux questions les plus courantes, afin d’éclairer les travailleurs non-salariés sur leurs droits et les démarches à suivre.

🟢 À LIRE AUSSI : L’affiliation à la CASNOS est-elle obligatoire ? Voici les catégories concernées

Pour cette deuxième édition, la CASNOS a choisi de répondre à une question que beaucoup de travailleurs non-salariés pourraient se poser : Quels sont les avantages de la couverture sociale ? Voici donc, la réponse de la CASNOS.

CASNOS : Voici les avantages de la couverture sociale

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale des Non-Salariés (CASNOS) poursuit sa campagne de sensibilisation sous le slogan « Vous posez des questions ? CASNOS vous répond », afin d’expliquer les différents avantages et services offerts aux assurés sociaux.

La caisse a répondu à plusieurs interrogations fréquentes, notamment concernant les protections et assurances sociales garanties. Dans un communiqué publié ce dimanche, la Caisse a détaillé les prestations couvertes pour les assurés, notamment :

L’assurance maladie , matérialisée par la carte CHIFA et la prise en charge des services de santé.

, matérialisée par la carte CHIFA et la prise en charge des services de santé. L’assurance invalidité , via une pension versée en cas d’incapacité de travail avérée.

, via une pension versée en cas d’incapacité de travail avérée. L’assurance retraite , incluant une pension ou une allocation selon la situation.

, incluant une pension ou une allocation selon la situation. L’assurance décès, avec le versement d’un capital aux ayants droit.

🟢 À LIRE AUSSI : La CASNOS lance un nouveau service pour simplifier le quotidien des Algériens

La CASNOS a également précisé que la couverture sociale s’étend aux ayants droit de l’assuré, à savoir :

L’épouse.

Les enfants.

Les ascendants.

Les parents.

Cette campagne s’inscrit dans la volonté de la caisse de renforcer la sensibilisation à l’importance de la protection sociale et d’inciter les non-salariés à régulariser leur situation pour bénéficier des avantages du régime.

🟢 À LIRE AUSSI : CASNOS : Liste de toutes les prestations garanties aux assurés en 2025