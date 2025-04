L’affiliation à la CASNOS est-elle obligatoire ? Voici les catégories concernées

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale des Non-Salariés (CASNOS) a annoncé, via sa page Facebook officielle, une nouvelle initiative visant à renforcer sa communication avec les citoyens.

À partir de maintenant, la CASNOS s’engage à répondre chaque semaine à la question la plus fréquemment posée sur ses plateformes en ligne.

Cette démarche s’inscrit dans une volonté d’améliorer la transparence et de faciliter l’accès à l’information concernant les services de la sécurité sociale pour les travailleurs non-salariés.

Consciente des nombreuses interrogations des citoyens concernant leurs droits et obligations en matière de sécurité sociale, la CASNOS a décidé de mettre en place ce dispositif hebdomadaire.

L’objectif est de fournir des réponses claires et concises aux questions les plus courantes, afin d’éclairer les travailleurs non-salariés sur leurs droits et les démarches à suivre.

Pour cette première édition, la CASNOS a choisi de répondre à une question cruciale pour de nombreux travailleurs non-salariés : l’affiliation à la caisse est-elle obligatoire ou facultative ?

La réponse est claire : l’affiliation à la CASNOS est obligatoire pour toutes les personnes exerçant une activité non salariée en Algérie.

Dans son communiqué, la CASNOS a précisé que l’affiliation est obligatoire pour les catégories suivantes :

Les agriculteurs titulaires d’une carte d’agriculteur.

titulaires d’une carte d’agriculteur. Les commerçants détenteurs d’un registre de commerce.

détenteurs d’un registre de commerce. Les artisans détenteurs d’une carte d’artisan.

détenteurs d’une carte d’artisan. Les auto-entrepreneurs titulaires d’une carte d’auto-entrepreneur.

titulaires d’une carte d’auto-entrepreneur. Les professions libérales telles que les médecins, les pharmaciens, les avocats, etc.

🟢 À LIRE AUSSI : Nouveau service CASNOS : la demande de retraite se fait désormais en ligne pour les non-salariés

Le communiqué ajoute que toutes les personnes exerçant une activité indépendante, y compris les commerçants, artisans, agriculteurs, professionnels libéraux, industriels, propriétaires d’entreprises commerciales, transporteurs et auto-entrepreneurs, sont concernés obligatoirement par cette affiliation à la CASNOS.

CASNOS : Les démarches pour bénéficier des services de la plateforme « Damancom »

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale des Non-Salariés (CASNOS) a invité, ce lundi, tous ses affiliés souhaitant profiter des services de la plateforme « Damancom » à formuler une demande d’obtention d’identifiant et de mot de passe auprès des agences de la Caisse.

Cette initiative vise à faciliter l’accès aux différents services électroniques destinés aux affiliés sur l’ensemble du territoire national.

🟢 À LIRE AUSSI : La CASNOS lance un nouveau service pour simplifier le quotidien des Algériens

La plateforme « Damancom » propose une série de services interactifs renforçant l’efficacité de la communication entre la Caisse et ses utilisateurs. Elle permet également de gagner du temps et de simplifier le traitement des dossiers et des demandes, s’inscrivant ainsi dans la politique de digitalisation engagée par l’institution pour améliorer la qualité des services publics.

Les utilisateurs peuvent accéder à la plateforme via le lien suivant : https://damancom.casnos.dz.