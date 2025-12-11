L’affaire USMA – RS Berkane de nouveau sur la table du TAS de Lausanne

L’affaire controversée ayant opposé l’USM Alger et la Fédération algérienne de football de côté, et la Renaissance Sportive de Berkane et la Confédération Africaine de Football de l’autre côté n’a pas été définitivement bouclée. Elle refait surface, sauf que cette fois-ci, le litige oppose le camp algérien à la CAF pour réclamer une indemnité de dédommagement.

Le 26 février 2025, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) de Lausanne a statué sur l’affaire USMA-RS Berkane concernant les maillots « de la honte » portés par la formation marocaine, sur lesquels une carte géographique du Maroc, incluant le Sahara Occidental occupé, avait été floquée. Sans surprise, il avait donné gain de cause au club algérois ainsi qu’à la Fédération algérienne de football, qui l’a accompagné dans le litige, aux dépens du club marocain, la Fédération Royale Marocaine de Football et la Confédération Africaine de Football.

Conséquences du litige avec la CAF

Alors qu’on croyait que l’affaire était définitivement réglée, ce n’a pas été le cas. En effet, elle refait surface, sauf que cette fois-ci, le litige oppose le camp algérien à la Confédération Africaine de Football en raison de l’indemnité de dédommagement.

Selon nos confrères d’El-Khabar, l’instance compétente suisse a tenu hier sa première séance de plaidoiries à distance dans l’affaire opposant, d’un côté, les avocats représentant la FAF et l’USM Alger, et de l’autre, ceux de la Confédération Africaine de Football (CAF).

Arguments de la défense algérienne

La défense algérienne a centré son argumentation sur les conséquences négatives qu’a entraînées, selon elle, la décision jugée abusive de la CAF à l’égard de l’USM Alger. Elle a insisté sur les préjudices considérables, tant matériels que moraux, subis par le club, notamment pour avoir été privé de l’opportunité d’atteindre la finale de la Coupe de la CAF en 2024 et, à ce moment-là, de défendre son titre continental.

Les plaidoiries devraient se poursuivre en plusieurs étapes avant que le TAS n’annonce son verdict final, ainsi que le montant des indemnisations financières qui pourraient être imposées à l’instance continentale du football.

Rappelons que l’USMA avait refusé de jouer la double confrontation de la demi-finale de la Coupe de la Confédération CAF de l’édition de 2024 en raison de ladite carte géographique controversée floquée sur les maillots de la RS Berkane. Le verdict favorable du TAS de Lausanne n’est pas seulement une victoire pour le club algérois, mais aussi pour tous les représentants algériens dans les épreuves africaines qui affrontent leurs homologues marocains sans qu’aucune carte géographique ou emblème politique ne paraissent sur les maillots.

