L’affaire Tahkout rattrape l’ancien ministre du Tourisme Benmessaoud

Une affaire de corruption en lien avec l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout vient de rattraper l’ancien ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud.

Ce dimanche 6 juin 2021, le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’hamed a décidé le placement de l’ancien ministre Benmessaoud sous mandat de dépôt, dans le cadre d’une affaire qui implique l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout.

L’affaire en question remonte au mois de juillet de l’année 2019 lorsque l’ancien ministre également ancien wali de Tissemssilt, comparaissait pour la première fois devant le conseiller enquêteur près la Cour suprême à Alger.

Le conseiller enquêteur près la même juridiction avait ensuite ordonné, à l’issue de la comparution de l’ancien ministre, sa remise en liberté provisoire.

Première comparution en 2019

Pour rappel, Abdelkader Benmessaoud, est poursuivi aux côtés de plusieurs autres anciens hauts responsables et anciens ministres. Il s’agit de l’ancien premier ministre Ahmed Ouyahia, de l’ex-ministre des Travaux publics et des Transports Abdelghani Zaalane, de l’ex-ministre de l’Industrie et des Mines Youcef Yousfi.

Selon les informations relayées à l’époque, il s’agit également de Abdelkader Zoukh, en sa qualité d’ex-wali d’Alger, Sif El Islam Louh, en sa qualité de wali de Saida en exercice, Djeloul Boukerbila, en sa qualité d’ex-wali de Saïda, Abdellah Benmansour, en sa qualité d’ex-wali d’El Bayadh, Mohamed Djamel Khenfar, en sa qualité de wali d’El Bayadh en exercice et Fouzi Benhocine, en sa qualité d’ex-wali de Chlef et de Skikda.

Il convient également de rappeler que le parquet général près la Cour d’Alger avait transmis le 19 juin de la même année, le dossier de l’enquête préliminaire effectuée par la Gendarmerie nationale dans le cadre de l’affaire Tahkout Mahieddine, au procureur général de la Cour suprême.