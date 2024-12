L’aéroport d’Alger s’offre le plus grand Duty Free du Maghreb : on connaît la date de son ouverture

L’aéroport d’Alger s’apprête à inaugurer l’un de ses plus grands trésors. Selon le directeur général de la société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d’Alger, l’aéroport de Houari Boumediene s’offre le plus grand espace Duty Free de l’Afrique du Nord.

En effet, Mokhtar Said Medouini, le directeur général de la SGSIA, a fait une annonce surprenante en dévoilant une belle surprise aux passagers transitant via l’aéroport d’Alger.

Aéroport d’Alger : Mediouni annonce l’ouverture prochaine du plus grand Duty Free du Maghreb

Bien qu’il constitue l’une des plus importantes constructions en Algérie, l’aéroport d’Alger présente quelques manquements qui n’ont pas échappé au regard aiguisé et vif du directeur général de la SGSIA, Mokhtar Said Mediouni, dont l’absence des boutiques hors taxes au niveau de cette enceinte aéroportuaire.

Dans une récente déclaration, Mediouni a annoncé l’ouverture imminente des boutiques hors taxes, qui est prévue pour la fin du mois de mars prochain. En effet, il a souligné que ce Duty free sera le plus grand en termes de superficie au Maghreb, voire en Afrique du Nord.

Ce projet permettra à l’Algérie de renforcer sa position en tant que centre économique et commercial régional.

L’aéroport d’Alger connaîtra d’importantes transformations d’ici la fin de l’année en cours

Par ailleurs, Mokhtar Said Mediouni a souligné que son aéroport connaîtra d’importants changements d’ici la fin de l’année en cours. Dans ce sillage, il fait part de sa volonté de faire de cet aéroport une destination privilégiée par les visiteurs du pays, notamment, grâce à de nouvelles installations et de nouveaux services qui attireront les voyageurs.

De plus, Mediouni prévoit une augmentation du trafic au niveau de l’aéroport international de Houari Boumediene pour atteindre la barre des 10 millions de passagers d’ici fin décembre 2024. D’ailleurs, il cite les facilitations adoptées par les autorités algériennes pour promouvoir le tourisme saharien, dont la facilité du paiement pour l’obtention du visa à l’arrivée.

Le PDG de la SGSIA rappelle que l’aéroport dispose d’importantes installations permettant de garantir une expérience voyage unique et confortable, tels que des sièges de tous types, des guichets de la douane et de la police, des distributeurs automatiques de billets et d’un bureau de la Banque d’Algérie.

Pour rappel, l’aéroport d’Alger contribue efficacement à briser l’isolement touristique de l’Algérie en mettant en avant les atouts du pays à travers de grands écrans et des expositions organisées au sein de l’aéroport.

