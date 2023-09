L’aéroport d’Alger se renforce grâce à l’ouverture d’un nouvel espace

L’aéroport international d’Alger, poursuit ses travaux d’amélioration de ses structures et services. Une série de travaux qui lui permet de se positionner comme un HUB international reliant entre le continent africain et des destinations en Amérique, en Europe et en Asie.

Dans ce sillage, l’aéroport de Houari Boumediene a annoncé, à maintes reprises, le lancement de nouveaux services et l’ouverture de plusieurs espaces.

Aéroport d’Alger : ouverture d’un nouveau centre médical d’urgence

L’aéroport d’Alger a annoncé dans un communiqué mis en ligne, dimanche 3 septembre 2023, l’ouverture de son nouvel espace. Conformément aux instructions du Premier ministre Aymen Benabderrahmane, la société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d’Alger a annoncé l’ouverture officielle d’un nouveau centre médical d’urgence.

En effet, situé au niveau du terminal 1, à l’extrémité du hall 2, ce centre médical est doté d’équipements médicaux et d’une équipe médicale qui assurera le service 24h/24h et 7j/7j. Ce nouvel espace est dédié pour les clients de l’aéroport, ses voyageurs et accompagnateurs. Mais aussi pour le personnel de la plateforme aéroportuaire.

Par ailleurs, le nouveau centre médical d’urgence a pour but d’offrir une assistance médicale dans les cas d’urgence, qui permet la stabilisation du cas du patient avant son transfert vers l’hôpital si nécessaire.

La société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d’Alger a profité de son communiqué pour annoncer une deuxième bonne nouvelle pour les voyageurs de l’aéroport d’Alger. En effet, elle fait part de l’ouverture prochaine d’un bureau de la caisse nationale des assurances au niveau de la même enceinte aéroportuaire. Il s’agit d’une belle initiative qui permettra à ces voyageurs de s’offrir les services. Notamment, dont ils ont besoin à tout moment.

