L’aéroport d’Alger renforce ses équipes : la SGSIA lance un nouvel avis de recrutement

L’aéroport international d’Alger poursuit sa stratégie de développement et d’amélioration de la qualité de ses services. Pour offrir un meilleur accompagnement pour les passagers transitant via ses structures, la société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d’Alger multiplie les annonces de recrutement pour renforcer ses équipes.

D’ailleurs, la SGSIA revient dans un nouveau communiqué pour lancer un nouvel avis de recrutement pour le poste d’une assistante de direction à l’aéroport d’Alger.

L’aéroport d’Alger à la recherche d’une assistante de direction

En effet, dans une nouvelle publication mise en ligne en ce jeudi 29 août 2024, la SGSIA lance un nouvel avis de recrutement pour le poste d’une assistante de direction, au sein de l’aéroport international de Houari Boumediene à Alger.

Par ailleurs, pour occuper ce poste, la personne doit remplir les différents critères exigés par l’aéroport en question, à savoir :

Avoir un diplôme universitaire ;

Bonne maitrise des langues, notamment, l’arabe, le français et l’anglais ;

Maitrise de l’outil informatique et des logiciels de bureautique (Word, Excel, PowerPoint) ;

Une expérience professionnelle de 10 ans dans ce domaine est requise ;

dans ce domaine est requise ; Capacité de rédaction de rapports et d’autres documents.

La SGSIA exige aussi d’autres qualités, à savoir : être rigoureux et sérieux, avoir le sens de communication, la confidentialité et la disponibilité du candidat.

Les missions du poste

De plus, le candidat doit être en mesure de réaliser et d’accomplir les tâches suivantes :

Assurer la coordination entre les différents départements de la société ;

de la société ; Préparer les conditions des réunions de la direction générale ;

Gérer l’agenda et les réunions de son supérieur hiérarchique, de ses collaborateurs et ses partenaires ;

Le candidat est tenu responsable du secret professionnel et de l’utilisation des cachets et griffes de la direction générale ;

et de l’utilisation des cachets et griffes de la direction générale ; assurer la réception, l’enregistrement, le classement, la transmission et la diffusion des courriers, courriels et fax ;

Préparer l’archivage des dossiers ;

assurer la réception et l’accueil des visiteurs ;

Tenir à jour le carnet d’adresses des partenaires de l’entreprise ;

effectuer la reprographie des documents de la direction générale et veiller sur la qualité du programme de travail.

La société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d’Alger invite les personnes intéressées par ce poste à transmettre leurs candidatures (CV et photo récente en couleur) à l’adresse suivante : grp_recrutement@aeroportalger.dz.

