L’aéroport d’Alger recrute : postes à pourvoir et conditions

Dans le cadre de sa stratégie de développement et de l’amélioration continue de ses services, la société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d’Alger a lancé, aujourd’hui, un avis de recrutement pour des hôtesses d’information à l’aéroport d’Alger.

Rappelons, pour offrir une meilleure orientation aux passagers transitant via les structures de l’aéroport d’Alger, la SGSIA a recruté de jeunes étudiants en qualité d’agents, qui seront déployés au niveau de plusieurs points stratégiques pour orienter ces voyageurs lors de leur passage. La société de gestion revient dans une nouvelle publication pour faire part d’une nouvelle campagne de recrutement.

À LIRE AUSSI >> Bagage perdu ou retardé à l’aéroport d’Alger : voici ce qu’il faut faire

L’aéroport d’Alger recrute des hôtesses d’information

Dans la suite de cette stratégie, la société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d’Alger annonce dans un nouveau communiqué, mis en ligne en ce mardi 30 juillet 2024, le lancement d’un avis de recrutement, pour des hôtesses d’information à l’aéroport d’Alger.

En effet, les candidates intéressées par ce poste au sein de l’aéroport international de Houari Boumediene à Alger, doivent satisfaire aux critères suivants :

Être âgée entre 22 et 30 ans

Niveau universitaire ;

maitrise des langues, à savoir : l’arabe, le français et l’anglais ;

Faire preuve de courtoisie et de politesse ;

Une fiabilité à toute épreuve ;

la discrétion et une présentation irréprochable.

Par ailleurs, la SGSIA invite les personnes intéressées par le poste d’hôtesse d’information à l’aéroport d’Alger à transmettre leurs candidatures en envoyant un curriculum vitae avec une photo récente à l’adresse suivante : grp_recrutement@aeroportalger.dz.

L’aéroport d’Alger, un hub majeur reliant l’Afrique au reste du monde

Le PDG de la SGSIA, en l’occurrence Mokhtar Said Mediouni, a précédemment annoncé une série de changements pour permettre à l’aéroport d’Alger de devenir un hub majeur reliant le continent africain aux quatre coins du monde.

L’un des éléments les plus innovants de cette transformation est l’introduction de l’intelligence artificielle. Et ce, pour optimiser le passage des voyageurs et réussir une meilleure gestion des files d’attente, de la sécurité et d’embarquement, rendant ce passage plus fluide et rapide.

Par ailleurs, Mediouni envisage de faire appel à la technologie de reconnaissance faciale pour accélérer les procédures de contrôle des passeports, tout en renforçant la sécurité au niveau de cette enceinte aéroportuaire. La SGSIA prévoit aussi la révision du projet du terminal Est, en introduisant des éléments et des infrastructures plus modernes.

À LIRE AUSSI >> “Air Algérie m’a rétrogradé en classe économique”: Josh Cahill critique le vol de la compagnie