L’aéroport d’Alger recrute : Postes à pourvoir et conditions requises

La Société de Gestion des Services et Infrastructures Aéroportuaires (SGSIA) a lancé un appel à candidatures pour des postes d’hôtesses d’accueil au sein de l’aéroport international Houari Boumediene.

Selon un communiqué émanant de la direction de l’aéroport, les candidates intéressées par ces postes doivent impérativement être titulaires d’un diplôme universitaire. Une maîtrise parfaite des langues arabe, française et anglaise est également exigée, ainsi qu’une excellente présentation, de la courtoisie et un sens aigu du service.

La SGSIA a par ailleurs précisé que les candidates doivent être âgées de 22 à 25 ans et mesurer au minimum 1,65 mètre.

Les personnes répondant à ces critères et souhaitant postuler sont invitées à envoyer leur curriculum vitae accompagné d’une photo professionnelle récente à l’adresse électronique suivante : rec.hotesse2025@aeroportalger.dz.

Algérie : L’extension du métro d’Alger vers l’aéroport Houari Boumediene entre dans sa phase finale

Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, a dévoilé l’état d’avancement des grands projets structurants en cours à travers le pays. Parmi les plus attendus figure l’extension du métro d’Alger vers l’aéroport international Houari Boumediene, un chantier phare lancé en 2015 et désormais en phase d’achèvement.

D’une longueur de 9,5 km, cette extension reliera la station d’El Harrach, à l’est de la capitale, jusqu’à l’aéroport, desservant au passage neuf stations intermédiaires. Selon le ministre, les travaux de génie civil sont déjà finalisés. Il ne reste plus qu’à installer le système technique qui assurera la sécurité et la circulation des rames.

Le lancement de ce système est prévu pour juin 2025, avec une mise en service complète estimée à juin 2027. Toutefois, Lakhdar Rekhroukh n’a pas exclu une ouverture progressive de certains tronçons pour répondre rapidement aux besoins de mobilité dans cette zone stratégique.

Actuellement, les déplacements vers l’aéroport Houari Boumediene s’effectuent principalement par la route (taxis, bus, VTC) ou par le train.

L’arrivée du métro offrira une alternative rapide, confortable et directe, réduisant ainsi la pression sur les axes routiers saturés, notamment ceux desservant des zones densément peuplées comme Bab Ezzouar, où se trouve l’USTHB, la plus grande université scientifique du pays.