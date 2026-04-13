L’aéroport d’Alger recrute massivement : plusieurs postes à pourvoir dans ces domaines

La société de gestion des services et des installations de l’aéroport d’Alger Houari Boumediene a annoncé l’ouverture d’une nouvelle campagne de recrutement visant à renforcer ses équipes techniques. Cette initiative s’adresse principalement aux diplômés dans les domaines de l’informatique, de l’électronique et des réseaux, avec plusieurs profils recherchés allant du technicien à l’ingénieur spécialisé.

Selon un communiqué officiel, plusieurs postes de techniciens supérieurs en informatique sont à pourvoir. Les candidats doivent être titulaires d’un diplôme dans ce domaine et justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans. Dans le même esprit, trois postes de techniciens supérieurs en électronique sont également proposés, avec une exigence minimale de deux ans d’expérience. Pour les profils plus juniors, deux postes de techniciens en électronique sont ouverts, nécessitant au moins une année d’expérience.

Des profils d’ingénieurs très demandés

L’entreprise met particulièrement l’accent sur le recrutement d’ingénieurs qualifiés dans des domaines stratégiques. L’entreprise propose notamment un poste d’ingénieur en télécommunications. Il s’adresse aux titulaires d’un master ou d’un diplôme d’ingénieur en informatique, spécialisés en réseaux ou en télécommunications, avec une expérience professionnelle d’au moins cinq ans.

Par ailleurs, quatre postes d’ingénieurs en infrastructure réseau sont également disponibles, avec les mêmes conditions de diplôme et d’expérience. Ces profils sont essentiels pour garantir la performance et la fiabilité des systèmes de communication au sein de l’aéroport.

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Dans le domaine du développement, l’entreprise ouvre quatre postes d’ingénieurs développeurs Full Stack. Contrairement aux autres offres, ces postes ne nécessitent pas d’expérience professionnelle, ce qui constitue une opportunité intéressante pour les jeunes diplômés souhaitant intégrer rapidement le marché du travail.

Focus sur la data et la cybersécurité

Le recrutement inclut aussi des profils spécialisés dans l’analyse de données et la gestion des systèmes d’information. L’entreprise propose un poste d’analyste de données, avec une exigence de cinq ans d’expérience dans ce domaine. Les candidats doivent disposer d’un diplôme en informatique, en mathématiques appliquées ou en Data Science.

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L’entreprise ouvre également quatre postes d’ingénieurs systèmes, ainsi qu’un poste d’ingénieur en Business Intelligence, orienté vers l’analyse avancée des données et la prise de décision stratégique.

Enfin, la cybersécurité figure parmi les priorités de cette campagne de recrutement. L’entreprise recherche des ingénieurs spécialisés dans ce domaine afin de renforcer la protection des systèmes informatiques et des données sensibles.

L’entreprise invite les candidats intéressés à envoyer leur dossier de candidature avant le 30 avril 2026, en joignant un CV accompagné d’une photo récente. Cette campagne reflète la volonté de modernisation et de digitalisation des infrastructures aéroportuaires, dans un contexte où les compétences technologiques sont devenues essentielles.