L’aéroport d’Alger publie un communiqué important concernant les enfants voyageant seuls

L’aéroport international de Houari Boumediene à Alger s’est engagé dans une série de travaux d’amélioration de ses services et de la qualité de ses infrastructures. Et ce, afin de permettre à ses voyageurs qui transitent via ses structures un meilleur confort lors de leurs voyages.

Ces améliorations concernent toutes les catégories des voyageurs, dont les plus jeunes parmi eux. Dans ce sillage, la société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d’Alger a publié des informations utiles pour le voyage seul de cette catégorie de passagers en avion.

Aéroport d’Alger : des mesures pour faciliter le voyage des enfants seuls

En effet, dans un communiqué publié en ce lundi 9 octobre 2023, l’aéroport d’Alger indique que les enfants mineurs, âgés de 5 à 15 ans selon les compagnies aériennes, voyageant sans l’accompagnement de leurs parents pourront se déplacer plus confortablement.

Des comptoirs Marhaba ont été mis à disposition de cette catégorie de passagers pour les accueillir, mais aussi pour les accompagner durant leur procédure d’enregistrement. En effet, une fois cette étape achevée, ces enfants qui voyagent en qualité de passagers UM recevront une pochette contenant les documents suivants :

Son billet d’avion ;

Les papiers d’identité du voyageur ;

l’autorisation parentale pour les vols internationaux ;

son passeport personnel.

Par ailleurs, l’enfant sera pris en charge par le personnel de la compagnie aérienne et confié à sa descente à la personne chargée de le recevoir. Et ce, sous condition de présenter une pièce d’identité. De plus, la société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d’Alger invite les parents intéressés par cette procédure à prendre contact avec leur compagnie aérienne pour obtenir plus de renseignements concernant leurs conditions.

