L’aéroport d’Alger ouvre les portes de son Duty Free (Vidéo)

Le nouveau Duty Free, proposant un éventail de marques algériennes et étrangères, a ouvert ses portes, samedi, à l’aéroport international de Houari Boumediene à Alger. La mise en service complète de ce nouvel espace est prévue pour le début du mois de mai prochain.

S’adressant à la presse, le directeur général de l’aéroport d’Alger, Mokhtar Said Mediouni, a précisé que ce Free Shop, baptisé Horizon, s’étend sur une superficie totale de 2 400 mètres carrés.

L’aéroport d’Alger inaugure son Free Shop aux normes internationales

Mokhtar Said Mediouni a également expliqué que la SARL Salvo Grima Group Duty Free Algiers, titulaire du contrat d’exploitation, a aménagé cet espace en exploitant une main d’œuvre algérienne et en privilégiant l’utilisation de matériaux locaux.

L’exploitation de ce Duty Free a débuté samedi de manière progressive, avec une mise en service complète prévue pour le début du mois de mai prochain. Le PDG de la SGSIA a salué, en cette occasion, l’engagement de cette société à offrir une infrastructure moderne conformément aux normes internationales.

Cette première partie, ouverte samedi, ne représente que 30% de la superficie totale. Par ailleurs, le Free Shop de l’aéroport d’Algérie offrira aux passagers aériens la possibilité de se procurer les produits de différentes marques internationales.

Lorsque la deuxième partie de ce Duty Free ouvrira, elle sera divisée en plusieurs espaces selon la nature des produits proposés, à savoir : cosmétiques, parfums, chocolats, jouets, vêtements, bijoux… En cette occasion, les passagers de l’aéroport d’Alger ont salué l’ouverture de cet espace aux produits de qualité, aux prix compétitifs et au bon accueil.

L’aéroport d’Alger renforce ses équipes

Rappelons, la société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d’Alger a précédemment lancé une campagne de recrutement en prévision de la saison estivale. L’objectif est de renforcer ses équipes pour améliorer la qualité de service face à l’afflux attendu de voyageurs.

Trois types de postes sont particulièrement recherchés : hôtesses d’information (22-25 ans), agents d’orientation (20-25 ans) et assistants aux personnes à mobilité réduite (22-30 ans). Les candidats doivent répondre à des critères spécifiques, notamment un niveau universitaire et la maîtrise de plusieurs langues dont l’arabe, le français et l’anglais.

Les personnes sélectionnées bénéficieront d’une formation intensive axée sur la sécurité et la gestion des flux de passagers. Les candidatures, comprenant CV et photo récente, doivent être envoyées à l’adresse électronique dédiée : grp_recrutement@aeroportalger.dz.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large de développement de l’aéroport d’Alger, qui vient notamment d’inaugurer une nouvelle liaison hebdomadaire vers Abuja au Nigeria, renforçant ainsi sa présence sur le continent africain.

