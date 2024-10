L’aéroport d’Alger lance un avis de recrutement : nouveaux postes à pourvoir !

Grâce à la modernisation de ses infrastructures et son travail continue sur l’amélioration de ses services, l’aéroport international d’Alger a réussi à intégrer le classement des dix plus grands aéroports sur le continent africain. Aujourd’hui, la SGSIA lance un nouvel avis de recrutement pour renforcer ses équipes.

En effet, la société de gestion des services et infrastructures de l’aéroport d’Alger revient dans un nouveau communiqué, en ce dimanche 27 octobre 2024, pour lancer un nouvel avis de recrutement à la recherche de nouveaux talents pour intégrer ses équipes.

À LIRE AUSSI : Classement des plus grands aéroports en 2024 : l’Algérie se hisse dans le top 10 africain

L’aéroport d’Alger recrute des hôtesses d’information

Dans sa publication, la société de gestion des services et infrastructures de l’aéroport d’Alger appelle les personnes replissant les critères suivants et désireuses de devenir des hôtesses d’information à l’aéroport d’Alger à transmettre leurs candidatures.

Les candidates, âgées entre 22 et 30 ans, doivent remplir les exigences suivantes :

Niveau universitaire ;

Maîtrise de la langue arabe, française et anglaise ;

La courtoisie et la politesse ;

Une fiabilité à toute épreuve ;

Discrétion et une présentation irréprochable.

Nouvel avis de recrutement pour des opérateurs de drones

Parallèlement, l’aéroport d’Alger cherche à recruter un autre profil. Selon le communiqué de la SGSIA, l’enceinte aéroportuaire veut recruter des opérateurs de drones. Ces derniers doivent aussi satisfaire aux exigences annoncées par la SGSIA, à savoir :

Certificat d’opérateur de drone ;

Expérience requise 03 ans minimum ;

Sens de responsabilité ;

Respect des horaires et professionnalisme ;

Aptitude morale ;

Dégagé du service national ;

Âge entre 22 ans et 45 ans.

Par ailleurs, que ce soit pour le poste d’hôtesse d’information ou d’opérateur de drone, les personnes intéressées par ces deux offres et qui souhaitent rejoindre les équipes de l’aéroport international de Houari Boumediene, sont appelées à transmettre leurs dossiers de candidature (photo récente et curriculum vitae) à l’adresse suivante : grp_recrutement@aeroportalger.dz.

Pour rappel, l’aéroport d’Alger a tracé sa stratégie pour devenir un hub international et une porte d’entrée au continent africain. Dans ce sillage, il s’est lancé dans une série de travaux de modernisation de ses infrastructures et d’amélioration de ses services. Pour assumer ce rôle et offrir une meilleure expérience passager, la SGSIA a, aussi, procédé au renforcement de ses équipes par le recrutement de nouveaux talents.

À LIRE AUSSI : Les vols entre l’Algérie et la France fortement perturbés : ASL Airlines ajuste ses horaires