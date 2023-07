L’aéroport international d’Alger inaugure une nouvelle piste d’atterrissage

Au cours de l’année 2022, l’aéroport d’Alger a enregistré une forte progression de passagers. En effet, plus de 6.3 millions de voyageurs ont transité via cette enceinte aéroportuaire, l’an dernier. Par ailleurs, entre investissements et modernisations des équipements, l’aéroport d’Alger affiche des projets ambitieux pour offrir une expérience voyage agréable à ses passagers.

Dans ce sillage, l’aéroport en question a procédé, en présence du ministre des Transports Youcef Chorfa, à l’inauguration d’une nouvelle piste d’atterrissage.

Inauguration d’une piste d’atterrissage secondaire à l’aéroport d’Alger

En effet, lundi 3 juillet dernier, le ministre des Transports a supervisé l’entrée en service de la nouvelle piste d’atterrissage de cet aéroport international Houari Boumediene. Il s’agit d’une piste secondaire qui fonctionnera désormais à pleine capacité.

Cette nouvelle piste d’atterrissage permettra à l’aéroport international d’Alger de fonctionner à une capacité estimée à 18.5 millions de passagers par an. Le poussant ainsi à se placer parmi les plus grands aéroports du bassin méditerranéen.

Par ailleurs, le ministère des Transports, présent lors de l’inauguration de cette nouvelle piste d’atterrissage, a fait savoir que grâce à cet acquis, cette enceinte aéroportuaire sera un pivot reliant entre les capitales africaines, et les autres aéroports situés en Asie et en Europe. Il a ajouté que tous les travaux liés à cet aéroport sont ainsi finalisés.

Cette piste secondaire pourra servir pour accueillir les avions et appareils qui renforceront la flotte de la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, qui prévoit l’acquisition de quinze nouveaux aéronefs. La nouvelle piste d’atterrissage contribuera, également, à la dynamisation commerciale de l’aéroport internationale Houari Boumediene.

Pour rappel, l’aéroport d’Alger a procédé à plusieurs projets d’améliorations. Ces derniers visent à offrir un meilleur passage aux voyageurs qui transitent via cette enceinte aéroportuaire.

| À LIRE AUSSI :

>> Forte hausse du nombre de passagers à l’aéroport d’Alger en 2022

>> L’aéroport d’Alger Houari Boumediene parmi les plus fréquentés en Afrique en 2022