L’aéroport d’Alger Houari Boumediene réagit aux vols des bagages

Face aux critiques croissantes concernant la perte et l’endommagement des bagages, la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d’Alger (SGSIA) a publié un communiqué ce jeudi 25 juillet. Dans ce message, la SGSIA clarifie que la responsabilité de la perte ou de la détérioration des bagages incombe aux compagnies aériennes et non à l’administration de l’aéroport.

Pour les passagers concernés par la perte de bagages, la direction de l’aéroport international d’Alger invite les passagers concernés à « s’adresser aux bureaux des représentants de leurs compagnies aériennes situés dans les zones d’arrivée de l’aéroport d’Alger ». Ces bureaux sont chargés de « rechercher et acheminer les bagages perdus dans les meilleurs délais », ajoute le communiqué.

La SGSIA s’engage à collaborer étroitement avec les compagnies aériennes pour améliorer la gestion des bagages et assurer une expérience de voyage plus sereine pour les passagers. En clarifiant les responsabilités et en offrant des solutions concrètes, l’aéroport d’Alger espère réduire les incidents de perte et d’endommagement des bagages.

Perte des bagages : un vrai défis des Voyageurs

Voyager par avion peut être une expérience stressante, surtout lorsqu’il s’agit de la gestion des bagages. La crainte de perdre ses bagages ou de les retrouver endommagés à l’arrivée est une préoccupation majeure pour de nombreux voyageurs. Ces désagréments peuvent survenir avec n’importe quelle compagnie aérienne et dans n’importe quel aéroport à travers le monde.

De nombreux voyageurs se retrouvent face à des situations où leurs bagages sont perdus, endommagés ou même pillés. Ce problème est particulièrement courant dans les aéroports à fort trafic, où la gestion des bagages peut devenir chaotique. Les valises endommagées ou les objets manquants à l’intérieur des bagages sont des plaintes fréquentes qui ajoutent au stress et à l’inconfort des passagers.

L’aéroport international Houari Boumediene d’Alger, étant le plus grand du pays, est souvent le centre de telles critiques. Avec un flux constant et important de voyageurs, les incidents de bagages perdus ou endommagés sont malheureusement monnaie courante. Ces problèmes affectent non seulement l’expérience de voyage des passagers mais aussi l’image de l’aéroport et des compagnies aériennes opérant dans cet espace.

De nombreux passagers ont partagé leurs expériences sur les réseaux sociaux et d’autres plateformes, exprimant leur frustration face à la gestion des bagages. Certains rapportent des délais prolongés pour récupérer leurs bagages perdus, tandis que d’autres parlent de dommages irréparables à leurs effets personnels. Ces témoignages illustrent l’ampleur du problème et le besoin urgent de solutions efficaces.