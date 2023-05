L’aéroport d’Alger Houari Boumediene parmi les plus fréquentés en Afrique en 2022

Le Conseil international des aéroports a récemment fait part de son bilan concernant le trafic aérien international. D’ailleurs, cet organisme a tracé le classement des aéroports les plus fréquentés dans le monde, mais aussi sur le continent africain.

Les premiers chiffres du bilan 2022 indiquent qu’avec la reprise des activités de voyage, le trafic mondial des voyageurs a atteint près de 7 milliards de déplacements, ce qui représente une augmentation de 53.5 % par rapport aux résultats constaté en 2021. Et une hausse de 73.8 % en comparaison aux données de 2019.

Selon le Conseil international des aéroports, ce classement des aéroports les plus fréquentés dans le monde se base sur un ensemble de critères et de données les plus récentes. Notamment, le trafic des passagers, les mouvements de fret et les déplacements des aéronefs.

Classement des aéroports les plus fréquentés en 2022 : l’aéroport d’Alger dans le top 10 africain

Au niveau mondial, l’aéroport international Hartsfield-Jackson d’Atlanta se retrouve en tête de ce classement avec 93.7 millions de voyageurs, suivi par l’aéroport de Dallas Fort Worth en deuxième position, l’aéroport de Denver et l’aéroport O’Hare de Chicago.

Par ailleurs, dans le classement du Conseil international des aéroports, l’enceinte la plus fréquentée en 2022 est de loin l’aéroport international du Caire, en Égypte, qui a enregistré 20 millions de passagers. En deuxième position se trouve l’aéroport international OR Tambo, près de Johannesburg en Afrique du Sud, avec 14.7 millions de passagers qui ont transité par cette structure aéroportuaire. L’Afrique du Sud occupe aussi la troisième place de ce classement. Et ce, grâce à l’aéroport international du Cap, qui a accueilli plus de 7.8 millions de passagers en 2022.

Le quatrième aéroport le plus fréquenté de l’Afrique est celui du Mohammed V de Casablanca, au Maroc, avec 7.6 millions de voyageurs accueillis l’an dernier. Par ailleurs, l’Égypte fait également une autre entrée pour se placer dans la 5e place de ce classement, grâce à son aéroport de Hurghada. La 6e place appartient alors à l’aéroport international de Bole d’Addis-Abeba, en Éthiopie. Quant à la 7e et 8e positions, celles-ci sont occupées par les aéroports de Jomo Kenyatta du Kenya, l’aéroport Murtala Muhammed de Lagos, au Nigeria.

En ce qui concerne l’aéroport international de Houari Boumedienne, celui-ci occupe la 9e place de ce classement. En effet, l’aéroport d’Alger a vu son trafic aérien augmenter de 190.7 % en 2022, gagnant ainsi six places, avec un total de 6.3 millions de passagers. Le classement des aéroports africains les plus fréquentés est complété par l’aéroport international Nnamdi Azikiwe du Nigeria qui a accueilli six millions de passagers en 2022.

