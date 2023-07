L’aéroport d’Alger fait une nouvelle annonce concernant les voyages vers l’international

C’est l’été et les Algériens sont de plus en plus à opter pour des vacances à l’étranger. Dans ce sillage, l’aéroport international d’Alger a fait une nouvelle annonce en ce qui concerne les passagers qui voyagent au départ de la capitale vers l’international.

En effet, dans un nouveau communiqué publié en ce lundi 10 juillet 2023, l’aéroport d’Alger s’adresse à ses passagers qui se préparent à prendre leur avion au départ de cette enceinte aéroportuaire.

Aéroport d’Alger : nouveau communiqué à l’adresse des voyageurs

Dans son nouveau communiqué, l’aéroport d’Algérie a publié un ensemble d’informations utiles. Notamment, celles permettant de faciliter les voyages de ses passagers, à partir du terminal ouest. Dans ce sillage, ces voyageurs sont appelés à respecter les détails suivants :

L’arrivée à l’aéroport 3 heures avant le vol ;

L’heure limite pour l’enregistrement est fixée à 1 h avant le départ des vols vers l’international;

L’enregistrement est fixé à 1 h 30 avant le départ des vols long-courriers. Notamment ceux vers la Chine et le Canada.

Par ailleurs, l’aéroport d’Alger invite ses passagers de bien choisir le parking et le dépose minute. Et ce, notamment en fonction du terminal de départ. En ce qui concerne le dépose minute. La structure de gestion de l’aéroport d’Alger met en garde et les passagers. Et indique que ce dispositif concerne uniquement les arrêts qui ne dépassent pas 10 minutes pour les voitures et 30 minutes pour les bus.

De plus, le communiqué de l’aéroport d’Alger indique également que des hôtesses et des agents d’accueil sont disponibles, au niveau des comptoirs d’informations, de la société de gestion des services et des infrastructures aéroportuaires d’Alger. Et ce, pour orienter, informer et répondre aux questions des voyageurs.

| À LIRE AUSSI :

>> Air Algérie applique de nouveaux tarifs pour les bagages supplémentaires en cabine

>> Tourisme : quelles sont les destinations les plus prisées par les Algériens pour cet été 2023 ?