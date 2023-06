L’aéroport d’Alger fait une annonce importante concernant les vols vers le Canada

Aujourd’hui, jeudi, la Société de gestion des installations et des services de l’aéroport d’Alger a fait une annonce significative concernant les vols d’Air Canada.

Selon le communiqué, Air Canada fera officiellement son retour à l’aéroport international Houari Boumediene d’Alger à partir de la saison estivale.

La même source précise que les vols prévus auront pour point de départ la gare ouest de l’aéroport international d’Alger, Houari Boumediene, à partir du 17 juin 2023.

Une nouvelle approche en ce qui concerne l’immigration au Canada

Une nouvelle approche de sélection basée sur les ensembles est mise en place pour stimuler la croissance et aider les entreprises canadiennes à combler leurs besoins en main-d’œuvre grâce à l’immigration francophone.

Ce nouveau système permettra d’envoyer des invitations aux candidats potentiels à présenter une demande de résidence permanente.

Seuls les candidats répondant aux critères de ce nouveau processus recevront ces invitations. Pour cette année, les candidats à l’immigration canadienne doivent démontrer une solide maîtrise de la langue française et une expérience de travail dans les domaines suivants : transports, agriculture et agroalimentaire, charpenterie, plomberie et entrepreneuriat, sciences, mathématiques et technologies, ainsi que les soins de santé.

Ce système de sélection axée permettra au programme Entrée express de mieux répondre aux besoins de l’économie et du marché du travail canadiens, tout en tenant compte du capital humain.

Ce nouveau processus maintient le recrutement de travailleurs étrangers qualifiés qui ont le potentiel de contribuer et de s’intégrer à la société canadienne.