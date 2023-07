L’aéroport d’Alger fait un pas de plus pour devenir un HUB international

L’aéroport international d’Alger enchaine les travaux et les dispositifs lui permettant de devenir un HUB international. En effet, cette enceinte aéroportuaire vise à devenir un HUB mondial reliant entre des bases en Afrique et des destinations en Europe et en Asie.

Dans ce sillage, des travaux d’amélioration des infrastructures et des services de l’aéroport international d’Alger ont été entamés pour permettre à cette structure d’atteindre cet objectif.

L’aéroport d’Alger inaugure une nouvelle passerelle de transit national

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, la structure de gestion des infrastructures et des services de l’aéroport d’Alger a fait part de l’inauguration d’une nouvelle passerelle de transit national. En effet, en présence du ministre des Transports, en l’occurrence Youcef Chorfa, qui a fait une visite des lieux le dimanche 16 juin dernier.

Cette nouvelle passerelle reliera le terminal ouest au terminal 1. Et ce, pour permettre à l’aéroport d’Alger de devenir un HUB international. Cette inauguration a eu lieu en présence du président directeur général Mohammed Kouache. Mais aussi, du PDG de la compagnie nationale, Air Algérie, en l’occurrence Yacine Benslimane. Par ailleurs, était présent en cette inauguration, une délégation du ministère des Transports.

Ce nouvel acquis permettra de renforcer les connectivités aériennes pour que l’Algérie devienne une zone de transit. Qui, relie entre le continent africain à des aéroports asiatiques et européens. Lit-on dans le communiqué de la société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d’Alger.

Pour rappel, dans le cadre de sa stratégie de devenir un HUB international, ce même aéroport a précédemment inauguré une nouvelle piste d’atterrissage, qui fonctionnera désormais à pleine capacité. Cette nouvelle piste permettra à cette enceinte aéroportuaire d’acquérir plus de 18.5 millions de passagers par an. Et se placer, ainsi, parmi les plus importants aéroports en Afrique.

