L’Aéroport d’Alger dément formellement cette rumeur qualifiée d’« allégation malveillante »

Alger, le 28 septembre 2024 – La société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d’Alger a formellement démenti, ce vendredi (27 septembre 2024), les rumeurs qui circulaient sur les réseaux sociaux concernant le limogeage de son directeur général, Saïd Mokhtar Mediouni.

Dans un communiqué officiel, la société a affirmé que Mokhtar Mediouni occupait toujours ses fonctions et les exerçait avec dévouement et loyauté.

“Nous tenons à informer l’opinion publique que Monsieur Saïd Mokhtar Mediouni, Président Directeur Général de l’Aéroport d’Alger, continue d’assumer pleinement ses responsabilités confiées par les autorités compétentes du pays.”, affirme la même source.

Elle a souligné les efforts considérables déployés par le directeur général pour développer l’aéroport d’Alger et le hisser à des niveaux de performance supérieurs : “À ce jour, il œuvre avec engagement, intégrité et une volonté inébranlable de moderniser l’Aéroport d’Alger et de l’élever à un niveau supérieur.”

🟢 À LIRE AUSSI : Aéroport d’Alger : Mediouni annonce un nouveau service numérique

La société a également mis en garde contre les intentions malveillantes derrière ces rumeurs, visant à déstabiliser les institutions publiques et à entacher la crédibilité des responsables intègres.

Elle a appelé les citoyens à la vigilance et à ne pas se laisser influencer par les fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux.

Au-delà de la gestion : l’Aéroport d’Alger s’affirme comme un acteur culturel

Tout en assurant une gestion rigoureuse et efficace de l’aéroport, Saïd Mokhtar Mediouni et son équipe ne perdent pas de vue l’importance de valoriser le patrimoine culturel algérien. C’est dans cette optique que l’Aéroport d’Alger s’est récemment illustré en organisant un événement mode d’exception, mettant en lumière la richesse et la diversité de nos traditions.

En effet, l’Aéroport d’Alger, véritable vitrine de notre pays, vient de marquer un coup d’éclat en organisant un défilé de mode haut en couleurs, mettant en lumière la richesse et la diversité du patrimoine culturel algérien.

Cet événement, qui s’est déroulé dans le cadre prestigieux du Terminal Ouest, a placé les tenues traditionnelles algériennes, inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO, sous les feux des projecteurs.

En partenariat avec le célèbre créateur de mode Riad Tlemcani, l’Aéroport d’Alger a offert au public un voyage à travers les différentes régions du pays. Quatre hôtesses, égéries d’une journée, ont porté avec élégance des pièces emblématiques telles que la fameuse blouza, le karakou et bien entendu, le caftan algérien, démontrant ainsi tout le raffinement et la sophistication de ces créations ancestrales.

Ce défilé n’était pas qu’une simple démonstration de mode, mais bien une affirmation de l’identité algérienne. En valorisant son patrimoine vestimentaire, l’Aéroport d’Alger s’inscrit pleinement dans une dynamique de promotion culturelle, en phase avec les enjeux du développement économique et touristique du pays.

Ce défilé est une nouvelle preuve de l’engagement de l’Aéroport d’Alger à offrir à ses passagers une expérience unique et mémorable, tout en contribuant à renforcer l’image de marque de notre pays à l’international.

🟢 À LIRE AUSSI : Aéroport d’Alger : annonce importante de la SGSIA concernant le stationnement