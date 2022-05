L’aéroport d’Alger de nouveau secoué par un scandale

L’aéroport est un lieu de prédilection pour les malfaiteurs. Au centre des trafics aériens avec un flux conséquent, il reste la cible idéale des personnes désirant faire entrer ou sortir de la marchandise, des fois illégalement. C’est ce qui s’est passé dans de cette affaire pour laquelle les autorités ont dû enquêter pendant des mois.

Une entreprise du nom de « Ziryab import-export » a importé de la marchandise sans les autorisations exigées afin que celle ci soit légalement admise. En effet, selon le média Ennahar divers produits dont des caméras de surveillance et des téléphones portables ont été acheminés en Algérie depuis les Emirats arabes tout en passant à travers les mailles du filet des autorités.

Afin de mener à bien son opération, ladite entreprise a conclu un accord avec certains agents douaniers ainsi qu’avec des employés de l’aéroport pour faire passer cette marchandise plus facilement.

Les coupables appréhendés : des douaniers et des employés de l’aéroport impliqués

Après des mois d’enquête, 11 personnes ont été appréhendées dont des employés de l’aéroport mais aussi des douaniers, qui sont directement impliqués dans cette opération illégale. Effectivement, ils ont été sollicités pour « fermer les yeux » sur l’entrée de cette marchandise importée sans aucune autorisation adéquate sur le territoire algérien puis permettre son stockage dans un des hangars d’Air Algerie, la compagnie aérienne nationale.

Les autorités compétentes ont néanmoins réussi à déjouer ce stratagème, grâce à des informations qui leur sont remontées et une enquête bien approfondie pendant quelques mois afin d’arrêter les individus concernés. Suite à cela, les onze accusés sont donc poursuivis pour deux chefs d’accusation différents : importation avec un faux permis mais aussi violation de la législation concernant la circulation des devises et des capitaux de et vers l’étranger.