L’aéroport d’Alger annonce un programme de 79 destinations dont 47 internationales

La démarche de l’aéroport d’Alger de devenir un HUB international, reliant entre les quatre coins du monde, se poursuit. En effet, une série de travaux d’amélioration des services et des infrastructures de cette enceinte aéroportuaire a été entamée dans le cadre de cette stratégie.

Dans le même sillage, l’ouverture de nouvelles lignes aériennes par les compagnies desservant l’Algérie contribue également pour faire de l’aéroport de Houari Boumediene un HUB international. Ce dernier vient de dévoiler le nombre des lignes aériennes nationales et internationales comprises dans son programme des vols.

L’aéroport d’Alger élargit son réseau à 79 destinations

En effet, dans un nouveau communiqué, mis en ligne en ce 10 septembre 2023, la société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d’Alger a fait part du programme des destinations desservies au départ de la capitale Alger.

Ce programme qui comprend un total de 79 destinations, inclus également 32 destinations domestiques. En effet, le calendrier de cet aéroport affiche des vols vers Annaba, Adrar, Batna, Bordj Badji Moukhtar, Bejaia, Béchar, Biskra, Constantine. Mais aussi vers Djanet, El Bayadh, El Oued, El Goléa, Ghardaïa, Hassi Messaoud, Hassi R’mel, Illizi, In Amenas. L’aéroport d’Alger est aussi relié à In Salah, Jijel, Laghouat, Mechria, Oran, Ouargla, Rhoud Enouss. Et Sétif, Tébessa, Tlemcen, Tiaret, Tamanrasset, Timimoun, Tindouf, Touggourt.

Qu’en est-il des destinations internationales ?

Le communiqué de la SGSIA fait aussi état de 47 destinations internationales desservies par les compagnies aériennes au départ de l’aéroport de Houari Boumediene. Ces destinations sont reparties comme suit :

Sur le continent africain : Abidjan, Accra, Bamako, Dakar, Le Caire, Niamey, Nouakchoutt, Ouagadougou, Tunis, Johannesburg et Sharem Chikh pour la saison estivale ;

En Europe : Alicante, Barcelone, Madrid, Bordeaux, Lille, Metz, Nantes, Lyon, Marseille, Nice, Paris CDG, Paris Orly, Toulouse, Mulhouse, Montpellier, Strasbourg. Mais aussi, Charleroi, Bruxelles, Rome, Milan, Londres Heathrow, Genève, Francfort, Lisbonne, Vienne, Moscou, Saint-Pétersbourg;

Au Moyen-Orient : Amman, Dubaï, Doha, Istanbul, Djeddah, Médine et Antalya pour la saison estivale ;

En Amérique du Nord : Montréal au Canada ;

En Asie : Pékin en Chine.

| À LIRE AUSSI :

>> Air Algérie dévoile une nouvelle classe tarifaire pour ses vols vers la France

>> TUI Fly ouvre les réservations sur ses vols vers l’Algérie jusqu’au printemps 2024