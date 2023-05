L’aéroport d’Alger annonce du nouveau pour le retrait des dépouilles de la diaspora

L’aéroport d’Alger continue ses préparatifs pour la saison estivale 2023 et poursuit ses travaux d’amélioration des services de sa structure. Après avoir annoncé la mise en place d’un centre médical d’urgence, au profit des voyageurs, l’aéroport revient avec un nouveau communiqué pour annoncer du nouveau concernant le retrait des dépouilles des ressortissants algériens établis à l’étranger.

En effet, l’aéroport d’Alger met à disposition des ressortissants algériens établis à l’étranger, un nouveau service de retrait de dépouilles qui se trouve à coté du parking du terminal 2.

Retrait des dépouilles : l’aéroport d’Alger ouvre un nouveau service

La mise en place de ce service permet de faciliter les procédures de réception et de remise des dépouilles. Ce service comprend : un bureau de chef de service, une salle d’accueil équipée de toute les commodités de confort, deux bureaux de la PAF et un bureau pour les laissers-passers.

Par ailleurs, le nouveau service de retrait des dépouilles est composé également d’un bureau pour le contrôle sanitaire aux frontières, un bureau d’Air Algérie, un bureau de douane,une salle de prière. Et enfin, une chambre froide d’une capacité de plus de six corps. La mise en place de ce service vise l’accueil des personnes responsables des dépouilles pour le dépôt de leurs dossiers.

Retrait des dépouilles à l’aéroport d’Alger : quelle est la démarche à suivre ?

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, l’aéroport d’Alger a expliqué la démarche à suivre pour le retrait des dépouilles au niveau de son service. En effet, les ressortissant algériens responsable de dépouilles sont appelés à prendre le dossier au médecin pour l’obtention d’un certificat de non-contagion. Puis le déposer au niveau de la PAF pour extraire le PV de passage du corps du défunt entre les wilayas du pays.

La prochaine étape consiste à présenter le dossier du défunt au niveau de la douane pour obtenir le permis d’enlever. La personne responsable du corps du défunt doit également se présenter au niveau du bureau des laissers-passers pour le dépôt du dossier administratif associé au laissers-passers et la carte grise de la personne qui va transporter la dépouille. Et ce, afin de récupérer la dépouille.

En ce qui concerne la chambre froide, celle-ci est mise à disposition des citoyens, en cas de :

Retard ou l’absence de la personne responsable sur le défunt ;

En cas de mort non-naturelle ;

La réception des dépouilles venant d’une autre destination ;

Le transfert des dépouilles inter-wilaya par avion.

