L’aéroport d’Alger annonce des mesures strictes et renforce la sécurité de ses passagers

L’aéroport international d’Alger poursuit ses travaux d’amélioration de ses structures, mais aussi de ses services. L’année 2023 a enregistré une amélioration dans la qualité des services proposés par l’aéroport, notamment grâce à l’ouverture de nouveaux espaces et l’acquisition de nouveaux équipements.

Transats, déposes minutes, centre médical d’urgence… les exemples sont nombreux pour remarquer une amélioration des services et du confort au niveau de l’aéroport international de Houari Boumediene. Par ailleurs, la société de gestion des infrastructures et services aéroportuaires d’Alger travaille aussi pour assurer la sécurité des passagers transitant via ses structures. D’ailleurs, la SGSIA a annoncé le renforcement de son dispositif de sécurité.

L’aéroport d’Alger renforce son dispositif de sécurité

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, la SGSIA annonce « des mesures strictes » adoptées pour assurer la sécurité de ses passagers au niveau de ses parkings. Notamment en augmentant le nombre de ses agents de sécurité, qui sont mobilisés 24h/24h et 7j/7j.

Par ailleurs, la société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d’Alger a fait savoir que davantage de patrouilles de police sont mobilisées pour surveiller de près le parking de l’aéroport en question. Dans ce sillage, l’aéroport d’Alger invite ses usagers à se rapprocher de ces agents. Et ce, pour signaler toute personne suspecte « menaçant leur sécurité, par exemple : personnes faisant semblant de mendier, porteurs de bagages… », lit-on sur le communiqué en question.

Dans la suite de sa note, la SGSIA informe de la mise à disposition de ses passagers, d’un registre de doléances, au niveau des caisses des parkings de l’aéroport. Et ce, pour enregistrer les réclamations des usagers de l’aéroport international d’Alger.

| À LIRE AUSSI :

>> Été 2024: le PDG d’Air Algérie annonce jusqu’à 50 % de réduction sur les prix des billets

>> Transport aérien : vers le renforcement du dispositif de contrôle des voyageurs