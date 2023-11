L’aéroport d’Alger adopte de nouvelles mesures pour l’accompagnement des passagers

Lors de son audition devant la commission des transports et des télécommunications, le PDG de la société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d’Alger, Mohamed Salah Kouache, a fait part d’une série de mesures adoptées par l’aéroport d’Alger pour améliorer l’expérience voyage des passagers transitant via cette structure.

Des mesures permettant à l’aéroport d’Alger d’avancer vers son but de devenir un hub international qui relie le continent africain à l’Amérique, l’Europe et l’Asie.

50 destinations internationales desservies au départ de l’aéroport d’Alger

Lors de cette audition, Mohamed Salah Kaouche a fait état d’un total de 22 compagnies aériennes desservant l’aéroport d’Alger. À l’exemple de celles-ci, on peut citer Air France, Transavia, Volotea, Tunisair, Air Canada, Emirates, Qatar Airways…

Par ailleurs, ce responsable a évoqué le programme aérien de cet aéroport en expliquant que le réseau domestique comprenait un total de 35 destinations, alors que le programme des vols internationaux a atteint les 50 destinations, notamment suite l’ouverture des routes aériennes vers Addis-Abeba, Johannesburg et Saint-Pétersbourg.

Une série de mesures pour accompagner les voyageurs de l’aéroport d’Alger

Le PDG de la société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d’Alger a par la suite évoqué une série de mesures adoptées à l’intérieur de cette structure. Et ce, concernant l’accompagnement des voyageurs et le traitement des marchandises.

Ainsi, Kouache a expliqué que son établissement avait procédé au renforcement des informations et à l’orientation des passagers de l’aéroport par la modernisation des systèmes informatiques et d’accompagnement. Par ailleurs, l’aéroport d’Alger a mis à disposition de ses voyageurs davantage de ressources matérielles et humaines pour réduire les délais de traitement et de contrôle des bagages lors de la procédure d’enregistrement à la zone de départ à l’aéroport d’Alger.

Suite à cette intervention, les membres de la commission des transports et des télécommunications ont souligné l’importance de contrôler les prix exorbitants des produits de consommation vendus à l’intérieur de l’aéroport d’Alger. Mais aussi la création d’un passage pour les hommes d’affaires. Les membres de la commission ont aussi proposé de décorer les parois de cette structure aéroportuaire avec des images illustrant des sites touristiques et des symboles historiques de l’Algérie.

