L’aéroport d’Alger adopte de nouvelles mesures pour accueillir la saison estivale 2023

L’aéroport d’Alger a accueilli en 2022 6.3 millions de passagers. Il s’agit notamment d’une forte progression par rapport à 2021, où il a enregistré seulement 2.1 millions de voyageurs. Cette année, l’enceinte aéroportuaire multiplie les préparatifs pour accueillir un nombre plus important de passagers.

Dans un entretien accordé à l’APS, le PDG de la société de gestion des services et des infrastructures aéroportuaires d’Alger, Mohamed Salah Kaouach, a fait part de ces préparatifs qui vise à bien accueillir les voyageurs tout au long de la saison estivale.

L’aéroport d’Alger multiplie les préparatifs pour la saison d’été 2023

Conformément aux dires de ce responsable, la société de gestion des services et des infrastructures aéroportuaires d’Alger a lancé actuellement des appels d’offre pour la distribution et la location de locaux commerciaux inexploités au niveau du terminal 1 et ouest. Par ailleurs, la société procède à l’accélération de la mise en place des boutiques hors taxes au niveau du terminal ouest.

De plus, la société de gestion des services et des infrastructures aéroportuaires d’Alger se prépare pour la saison estivale en améliorant ses services pour le confort des voyageurs et en maintenant les installations de l’aéroport qui accueille environ vingt compagnies aériennes issues de plusieurs pays.

Selon Kaouach, compte tenu des données des premiers mois de 2023, un « grand nombre de voyageurs » sont attendus pendant cette période estivale. Et ce, en raison de la saison de pèlerinage et des jeux sportifs arabes qui se dérouleront en Algérie du 5 au 15 juillet.

Ces dernières semaines, la SGSIA a travaillé dur sur la préparation des entrées de piste pour assurer la souplesse dans l’accès aux terminaux. Notamment par la mise en place de la dépose-minute, le transfert de plusieurs compagnies aériennes vers le terminal ouest…

Le responsable a également souligné que la coordination entre les différents services et partenaires travaillant à l’aéroport est essentielle. La SGSIA s’engage à offrir une expérience de voyage agréable et sécurisée à tous les voyageurs qui passeront par l’aéroport cet été.

