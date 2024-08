L’aéroport d’Alger à l’ère du numérique : la SGSIA lance son application mobile

L’aéroport international d’Alger fait un pas de plus dans sa démarche de modernisation de ses infrastructures et ses services. D’ailleurs, la société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d’Alger fait une nouvelle annonce concernant son application mobile.

Pour rappel, le PDG de la SGSIA, en l’occurrence Said Mokhtar Mediouni, a fait part du lancement prochain d’une nouvelle application mobile offrant davantage de services aux voyageurs transitant via les infrastructures de cette enceinte aéroportuaire.

L’aéroport d’Alger lance officiellement son application mobile

Dans un communiqué, mis en ligne en ce jeudi 15 août 2024, la société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d’Alger a fait part du lancement officiel de son application mobile, baptisée « Algiers Airport« , disponible sur Play Store.

L’annonce a été faite, il y a quelques jours, par le directeur général de l’aéroport, qui a fait part de ses ambitions quant à la modernisation des services de l’aéroport international de Houari Boumediene, à Alger. Cette application offre la possibilité, aux passagers de cette enceinte, de profiter d’une gamme de fonctionnalités, à savoir :

La consultation des horaires de vols en temps réel ;

Un plan interactif de l’aéroport ;

les places disponibles au niveau des parkings ;

l’accès aux divers services de commerce et de restauration à l’aéroport international d’Alger.

Par ailleurs, la société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d’Alger rappelle que le lancement de cette application mobile reflète l’engagement de l’aéroport d’Alger à améliorer continuellement ses services.

L’aéroport d’Alger recrute des agents de sécurité

En pleine expansion, l’aéroport d’Algérie a récemment lancé une campagne de recrutement des agents de sécurité, pour renforcer le dispositif de sécurité à l’intérieur de ses infrastructures. Pour postuler, les candidats intéressés par l’offre doivent justifier d’un niveau de trois années secondaire et d’une excellente condition physique.

D’autres qualités sont exigées pour occuper ce poste, notamment la résistance au stress et la capacité de travailler sous pression. Par ailleurs, les personnes intéressées pourront envoyer leur candidature (curriculum vitae et une photo récente) à l’adresse suivante : grp_recrutement@aeroportalger.dz.

