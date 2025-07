L’ADS lance un concours de recrutement national : inscriptions ouvertes dès le 3 août

Le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, sous la supervision de la ministre Souria Mouloudji, a annoncé aujourd’hui, jeudi, l’ouverture d’un concours de recrutement pour 302 postes au sein de l’Agence de développement social (ADS), dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’activités annuel de l’Agence pour l’année 2025.

Selon un communiqué du ministère de tutelle, les postes annoncés concernent diverses structures de l’Agence, y compris les branches régionales, les cellules de solidarité de proximité, les gestionnaires de programmes de l’Agence au niveau des directions de l’action sociale et de la solidarité, et les gestionnaires du dispositif du réseau social au niveau des communes, en coordination avec l’Agence nationale de l’emploi.

Le ministère a fixé les conditions de candidature : le candidat doit être de nationalité algérienne, titulaire d’un diplôme dans les spécialités requises, et inscrit auprès des agences locales de l’emploi.

Les branches régionales territorialement compétentes se chargeront d’envoyer les convocations aux candidats orientés par les agences de l’emploi, par courrier électronique ou par SMS, pour fixer la date et le lieu du concours.

Le dossier de candidature doit comprendre : une demande manuscrite (incluant l’adresse, l’e-mail et le numéro de téléphone), une copie de la carte d’identité nationale biométrique, une copie du diplôme ou du titre requis, les certificats de travail prouvant l’ancienneté professionnelle visés par la caisse de sécurité sociale pour le secteur privé, un extrait d’acte de naissance, un certificat de résidence, deux photos d’identité, deux certificats médicaux (thoracique et général), un certificat de situation familiale pour les candidats mariés, un document prouvant la situation vis-à-vis du service national, et une autorisation de participer au concours avec l’engagement de démissionner en cas de succès.

La période de dépôt des candidatures est ouverte pour trente jours à compter du 3 août 2025.

Vers la titularisation des agents contractuels à temps partiel : Une avancée majeure au ministère de la Solidarité nationale

Parallèlement, le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme a annoncé lundi une avancée significative pour ses agents.

Une autorisation exceptionnelle a été accordée, permettant la conversion des contrats à temps partiel en contrats à temps plein pour de nombreux employés. Cette initiative, qui s’inscrit dans la lignée des directives de la ministre Soraya Mouloudji, marque une étape cruciale vers une plus grande stabilité professionnelle pour le personnel du secteur.

Dans un communiqué officiel, le ministère a précisé que cette mesure vise à « finaliser les dispositifs réglementaires relatives à la promotion des contrats des agents contractuels en contrat à durée indéterminée (CDI) à temps partiel vers des CDI à temps plein« . En d’autres termes, le ministère s’engage à offrir des perspectives d’emploi plus stables et des conditions de travail améliorées à ses agents.

La première phase de cette opération concerne un contingent de 579 agents. Ces derniers, qui travaillent actuellement dans des établissements essentiels tels que les maisons des personnes âgées, les établissements de l’enfance assistée et les Dar Rahma, verront leurs contrats convertis. Cette démarche souligne la reconnaissance du rôle vital que ces agents jouent dans la prise en charge des populations vulnérables.

Le ministère a également affirmé que le processus de conversion débutera dès l’achèvement des procédures réglementaires en vigueur. Cette annonce est une excellente nouvelle pour les agents concernés, qui aspiraient depuis longtemps à une reconnaissance de leur engagement et à des contrats à temps plein, synonymes de meilleure sécurité de l’emploi et de droits sociaux étendus.

Cette décision du ministère de la Solidarité nationale représente un pas important vers l’amélioration des conditions de travail dans la fonction publique, et particulièrement dans un secteur aussi sensible et dévoué que celui de la solidarité. Elle ouvre la voie à d’autres initiatives similaires, offrant l’espoir d’une généralisation de ces mesures au bénéfice de l’ensemble du personnel contractuel.