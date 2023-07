Lada, vers l’assemblage des voitures russes en Algérie ?

Lors du récent sommet qui s’est déroulé à Saint-Pétersbourg les 27 et 28 juillet 2023, la marque de voitures russes Lada a fait l’objet de plusieurs discussions. À l’issue de ce sommet, il semble que l’Algérie pourrait devenir l’un des principaux sites d’assemblage des véhicules Lada. L’information émane directement du responsable d’AvtoVAZ, l’entreprise mère de la marque Lada.

L’annonce de Maxim Sokolov, le leader d’AvtoVAZ, lors d’une entrevue avec Sputnik, montre l’ambition du premier constructeur automobile russe de s’étendre davantage en Afrique. Outre l’Algérie, d’autres nations africaines, notamment l’Éthiopie, le Ghana, le Nigeria, l’Égypte et le Maroc, sont dans le radar d’AvtoVAZ pour l’exportation de ses véhicules.

L’Égypte est même perçue comme un hub industriel et logistique, facilitant ainsi le déploiement d’AvtoVAZ vers d’autres marchés du continent. À ce propos, des discussions ont déjà été engagées avec la société égyptienne Al Amal.

AvtoVAZ : une société emblématique en Russie

Société emblématique de Russie, AvtoVAZ est réputé pour la production de sa gamme phare de véhicules Lada. Fondée en 1966 par le régime soviétique, cette entreprise nationale a connu plusieurs mutations.

Après sa privatisation dans les années 1990, elle est devenue une filiale de Renault entre octobre 2016 et mai 2022. Cependant, en mai 2022, elle est revenue sous le giron du gouvernement russe et est actuellement sous la coupe de Lada Auto Holding, une structure affiliée à des entités étatiques russes.

Assemblage en Algérie : quels seraient les avantages ?

L’établissement d’une unité d’assemblage de Lada en Algérie pourrait avoir un impact économique très positif. La création d’une telle usine serait un puissant générateur d’emplois, à la fois directs et indirects, contribuant ainsi à réduire le chômage et à stimuler l’économie locale.

L’arrivée d’AvtoVAZ ne se limiterait pas à la création d’emplois. Elle favoriserait également un transfert précieux de technologies et de compétences dans le domaine de l’ingénierie et de la fabrication automobile, augmentant le capital humain du pays et contribuant à l’amélioration de sa productivité industrielle.

La présence de Lada sur le sol algérien renforcerait également le tissu industriel local. Elle encouragerait la création et le développement de petites et moyennes entreprises spécialisées dans la fabrication de pièces détachées et autres composants automobiles. De plus, l’installation d’une marque internationale comme Lada pourrait attirer d’autres investisseurs étrangers.