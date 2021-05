L’actrice Bahia Rachedi victime d’un cambriolage

Mauvaise nouvelle pour la célèbre actrice Algérienne Bahia Rachedi, son appartement a été cambriolé dans la journée d’hier, les malfaiteurs auraient réussi à s’introduire dans son domicile où ils auraient procédé à une fouille méthodique.

Les voleurs ont ensuite fouillé l’ensemble du logement avant de s’emparer avec une importante somme d’argent, de montres et de bijoux. Non contents de leur butin, les cambrioleurs sont également repartis avec des trophées et des médailles d’honneur.

L’artiste ne se trouvait pas à son habitation au moment des faits. La comédienne de 71 ans, tête d’affiche du film « Achour 10 » a déposé plainte et la police a été saisie.

Selon ce qui a été rapporté par les médias arabophones, avant de partir, les voleurs ont écrit une phrase sur un mur de la maison de l’actrice : (c’est une punition de dieu, هذا عقاب الله).